Champions League: Μπάγερν VS Παρί για μία θέση στον τελικό της Βουδαπέστης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου
πηγή: AP Photo/Aurelien Morissard

Ο πρώτος αγώνας μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπάγερν Μονάχου, ήταν ένα όμορφο… θρίλερ με εννέα γκολ στο Parc des Princes και ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ στην εποχή του Champions League. Με αυτό τον τρόπο η Παρί τερμάτισε ένα σερί πέντε ηττών εναντίον της Μπάγερν- συμπεριλαμβανομένης μιας ήττας με 2-1 στη league phase φέτος-υποχρεώνοντας στους πρωταθλητές Γερμανίας μόλις τη δεύτερη ήττα τους στη σεζόν.

Επτά διαφορετικοί παίκτες σκόραραν, καθώς οι δύο πιο παραγωγικές ομάδες στη φετινή διοργάνωση ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους, δημιουργώντας προσδοκίες για το Μόναχο.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που δύο διαφορετικοί σύλλογοι έχουν πετύχει 40 ή περισσότερα γκολ σε μία μόνο διοργάνωση – η Παρί έχει 43 και η Μπάγερν 42 – με το ρεκόρ όλων των εποχών της Μπαρτσελόνα των 45 γκολ το 1999/2000 να είναι πλέον εφικτό.

Τέσσερα ακόμη γκολ απαιτούνται στην Arena του Μονάχου για να καταρριφθεί το ρεκόρ για τον αγώνα νοκ άουτ του Champions League με τα περισσότερα γκολ σε δύο αγώνες, και δεν υπάρχει έλλειψη κινήτρων, καθώς μεταξύ αυτών που κυνηγούν τα 15 γκολ του νυν πρώτου σκόρερ Κιλιάν Μπαπέ είναι ο Χάρι Κέιν (13) και ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια (10).

Με εννέα νίκες έναντι επτά της Παρί ΣΖ στις 16 συναντήσεις τους σε αυτή τη διοργάνωση, η ιστορία προσφέρει στην Μπάγερν ενθάρρυνση, αλλά με μόνο ένα γκολ διαφορά, ο επαναληπτικός αγώνας μπορεί να εξαρτηθεί από το ποιος θα κλείσει πρώτος το μάτι. Στο δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου τους οι Παριζιάνοι -θα είναι ο 2ος-, κάτι που έχει να συμβεί από το 2018 και τη Ρεάλ Μαδρίτης και του 7ου δικού τους οι Βαυαροί.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League έχουν ως εξής:

  • Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μ. (Ισπανία) 1-0 (1-1)*
  • Μπάγερν (Γερμανία)-Παρί ΣΖ (Γαλλία) 6/5 (4-5)*

Ο τελικός είναι στις 30 Μαΐου (Βουδαπέστη).

