Παύλος ντε Γκρες: «Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια» – Τι είπε για το ατύχημα του γιου του

Για το πρόσφατο ατύχημα του γιου του, Οδυσσέα, αλλά και για τα όσα ακούγονται περί ενασχόλησή του με την πολιτική, μίλησε στην εκπομπή του Mega, «Buongiorno», ο Παύλος Ντε Γκρες.

«Είναι όλα εντάξει με τον γιο μου. Ευχαριστώ πολύ», είπε ο Παύλος Ντε Γκρες, για το ατύχημα του γιου του, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση που είχε.

Όσον αφορά την αναγνώριση του ονόματος της οικογένειάς του, σημείωσε: «Εγώ το είχα αναγνωρίσει ήδη, η κυβέρνηση το είχε αναγνωρίσει, το ΣτΕ έκανε κάτι παραπάνω γιατί κάποιος ήθελε να το σταματήσει αυτό. Ευτυχώς δεν έγινε και παρέμεινε όπως είναι. Επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας».

Σχετικά με το αν κάνει πολιτικά σχέδια, ο Παύλος Ντε Γκρες ξεκαθάρισε: «Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια και δεν αλλάζει τίποτα. Κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι, το μέλλον μας κρατάει ανοιχτό».