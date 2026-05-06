Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Φασίστας ο Φλωρίδης, ο Άδωνις θέλει να “φάει” τη θέση του Μητσοτάκη» – Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

«Το να λέει ένας φασίστας (σ.σ. ο Φλωρίδης) ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόποινη», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τόνισε ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλει να “φάει” τη θέση του Μητσοτάκη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, και αρχικά αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η σημερινή ημέρα, καθώς είναι η επέτειος του 1ου μνημονίου.

Όπως εξήγησε, είναι σημαντική «επειδή μας κυβερνάνε αυτοί που το ψήφισαν και είναι στην εξουσία. Θυματοποιήθηκε ο λαός από αδίστακτες εξουσίες, που θέλησαν να φάνε με χρυσά κουτάλια, ενώ ο λαός πεινούσε. Σημαντικό να φροντίσουμε το δικό μας “ποτέ ξανά”».

«Βλέπω μια κυβέρνηση παραδομένη στους εκβιασμούς (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθείτο και προσπαθούν να το καλύψουν. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποκαλύπτεται ότι είναι εκβιαζόμενος από τον Ταλ Ντίλιαν. Υπάρχουν νόμοι. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία» συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλει να “φάει” τη θέση του Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» με τους ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα, λέγοντας: «Τις προάλλες ένα πλοίο μπήκε στα χωρικά ύδατα δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Πήραν δύο ομήρους για ψευδοκατηγορίες. Αυτό είναι ευθύνη της χώρας και του κράτους. Δεν μπορεί το ισραηλινό Ναυτικό να επιχειρεί στα δικά μας ύδατα. Για ποιον λόγο το επιτρέπει αυτό ο Μητσοτάκης; Πρωτοφανή γεγονότα. Μας εμπλέκει σε διεθνή εγκλήματα».

Αναφερόμενη στις υποκλοπές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Εκτίθεται ο κ. Μητσοτάκης. Επινοεί άλλη μια δικαιολογία για να αποφύγει την αλήθεια. Αποδείχθηκε η παρέμβαση Τζαβέλλα, ότι έκανε τη “βρώμικη δουλειά”. Ο Φλωρίδης θέλει να ελέγχει δικαστές και δικηγόρους. Το να λέει ένας φασίστας (ο Φλωρίδης) ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόποινη».

«Ενοχλεί τον Φλωρίδη ότι δεν το βουλώνω σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Να σταματήσει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού (σχετικά με την αίθουσα για τη δίκη). Τώρα προσπαθούν να μου επιτεθούν (και στον Νίκο Κωνσταντόπουλο) όλα αυτά τα φασισταριά. Τολμούν να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο ανεπίτρεπτο. Τους ενοχλώ και ως αντιπολίτευση και ως δικηγόρος» συμπλήρωσε.

«Για τις υποκλοπές αποκλείεται να κλείσει η υπόθεση. Έχω δεσμευθεί να ενεργήσω εντός του πλαισίου των καθηκόντων μου. Πρόκειται για κακουργήματα (κατασκοπείας για κράτος Ισραήλ). Ο Μητσοτάκης λέει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν απαντάμε. Εθνική ασφάλεια της Ελλάδας ή του Ισραήλ; Ο Μητσοτάκης συμμαχεί με ένα κράτος που εγκληματεί και εκβιάζεται από ξένο κράτος. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν είναι αυτεξούσια να παίρνει αποφάσεις» ξεκαθάρισε.

Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Απαντώντας σε ερώτηση για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Η σχέση μας είναι με τον ελληνικό λαό. Ό,τι είπαμε, το κάναμε (ως Πλεύση Ελευθερίας). Εμάς αναγνωρίζει ο λαός ως αντιπολίτευση».

Και πρόσθεσε: «Ο Τσίπρας διέλυσε το κόμμα και τη χώρα του. Τώρα παριστάνει τον άμωμο, δεν έχει απολογηθεί για τίποτα. Ούτε για το έγκλημα στο Μάτι, ακόμα και στο βιβλίο του. Έγραψε μόνο ότι γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος και παρ’ όλα αυτά δεν προστάτευσε τον κόσμο. Εκείνο το βράδυ (τραγωδία στο Μάτι) ήταν μια κακοστημένη παράσταση. Παριστάνανε ότι δεν ξέρανε τίποτα».

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Δικαίωμά της να κατέβει στην πολιτική. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση μαζί της».

«Αμφισβητώ ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πρώτος στη επόμενες εκλογές»

Στην ερώτηση «Μετεκλογικά όχι κυβερνητική λύση. Θα είστε μέρος μιας λύσης;», η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Είμαστε μέρος της λύσης, αλλά αυτό δεν σημάνει παζάρια, ούτε να εγκλωβίζουν τον κόσμο στα δικά τους παιχνίδια. Να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα μας. Έχει απενεργοποιηθεί η Βουλή».

Όπως τόνισε: «Η νέα γενιά χρειάζεται αλήθεια, δικαιοσύνη και ανοιχτωσιά. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση μετεκλογικά. Αμφισβητώ ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πρώτος. Είναι ακόμη νωρίς. Ο Μητσοτάκης φεύγει, θα δούμε τι θα γίνει το κόμμα του. Δοκιμάζεται με τρόπο που δεν έχει ξαναδοκιμαστεί. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκροτεί μια πραγματική εναλλακτική».

Καταλήγοντας, στην ερώτηση των δημοσιογράφων: «Θα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρώτη;», απάντησε: «Ιστορικά βλέπω ότι τα πάντα είναι εφικτά, αρκεί να τα προσπαθήσεις».