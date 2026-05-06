Χανταϊός: Στην Ολλανδία θα μεταφερθούν οι 3 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου – «Είναι καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη»

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Το ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που μεταφέρει σχεδόν 150 ανθρώπους, παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, μετά τον θάνατο τριών επιβατών και ενώ αρκετοί ακόμη νόσησαν σοβαρά στο πλαίσιο ύποπτου ξεσπάσματος χανταϊού. Qasem Elhato/AP
Τα τρία ύποπτα κρούσματα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το επίκεντρο της επιδημίας του χανταϊού, εκκενώθηκαν από το πλοίο για να μεταφερθούν στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Τρεις ασθενείς για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό hantavirus μόλις απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη στην Ολλανδία, σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, τον διαχειριστή του πλοίου και τις εθνικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», δήλωσε ο Tedros Adhanom Ghebreyesus στο X.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, υπάρχουν δύο άρρωστα μέλη πληρώματος – ολλανδικής και βρετανικής υπηκοότητας – και ένα κρούσμα επαφής που επρόκειτο να μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της Πράια, της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο γιατρός του πλοίου θα μεταφερθεί στην Ολλανδία

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε την εκκένωση των τριών ύποπτων κρουσμάτων χανταϊού στην Ολλανδία και πρόσθεσε ότι ο γιατρός του πλοίου «του οποίου η μεταφορά στα Κανάρια Νησιά είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα μεταφερθεί επίσης στην Ολλανδία μόλις βελτιωθεί η υγεία του».

