Χανταϊός: Στην Ολλανδία θα μεταφερθούν οι 3 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου – «Είναι καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη»

Τα τρία ύποπτα κρούσματα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το επίκεντρο της επιδημίας του χανταϊού, εκκενώθηκαν από το πλοίο για να μεταφερθούν στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Τρεις ασθενείς για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό hantavirus μόλις απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη στην Ολλανδία, σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, τον διαχειριστή του πλοίου και τις εθνικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», δήλωσε ο Tedros Adhanom Ghebreyesus στο X.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, υπάρχουν δύο άρρωστα μέλη πληρώματος – ολλανδικής και βρετανικής υπηκοότητας – και ένα κρούσμα επαφής που επρόκειτο να μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της Πράια, της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Ο γιατρός του πλοίου θα μεταφερθεί στην Ολλανδία

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε την εκκένωση των τριών ύποπτων κρουσμάτων χανταϊού στην Ολλανδία και πρόσθεσε ότι ο γιατρός του πλοίου «του οποίου η μεταφορά στα Κανάρια Νησιά είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα μεταφερθεί επίσης στην Ολλανδία μόλις βελτιωθεί η υγεία του».