Διπλωματικό θρίλερ για τη συνάντηση Αούν – Νετανιάχου: Πιέσεις από τις ΗΠΑ και μεσολάβηση Γαλλίας-Αιγύπτου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με στόχο την εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται ο Λίβανος για μια τριμερή συνάντηση κορυφής στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ad-Diyar, η Αίγυπτος και η Γαλλία εργάζονται πάνω σε μια κοινή πρωτοβουλία ώστε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, να αποφύγει την απευθείας συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η πρωτοβουλία των δύο χωρών αποσκοπεί στη διοργάνωση διμερών συναντήσεων, στο τέλος των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ανακοινώσει την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων, ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και μια συνολική και πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς. Από την πλευρά του, ο Αούν εμφανίζεται ανένδοτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al Joumhouria, ο Αούν ενημέρωσε τον πρέσβη του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον ότι δεν θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου, εκτός εάν οι διαπραγματεύσεις φτάσουν σε στάδιο όπου μια τέτοια συνάντηση θα σήμαινε την υπογραφή μιας συνολικής συμφωνίας.

Οι όροι της Βηρυτού περιλαμβάνουν:

Ένα βιώσιμο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός

Πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη του Λιβάνου

Απελευθέρωση των αιχμαλώτων

Την Τρίτη, λιβανέζικα ΜΜΕ μετέδωσαν δήλωση του Αούν, ο οποίος ανέφερε ότι: «Ο χρόνος δεν είναι ο κατάλληλος για μια συνάντηση με τον Νετανιάχου», τονίζοντας παράλληλα ότι οποιοδήποτε τέτοιο βήμα «πρέπει να ακολουθήσει μια συμφωνία ασφαλείας και τον τερματισμό των ισραηλινών πληγμάτων».

Η δυσαρέσκεια του Τραμπ και οι στρατιωτικές πιέσεις

Η άρνηση του Αούν φαίνεται πως έχει προκαλέσει εκνευρισμό στον Λευκό Οίκο. Πηγές που επικαλείται η Al-Diyar ανέφεραν ότι «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι δυσαρεστημένος» με τη στάση του Αούν.

Προσθέτοντας πως αναμένεται οι ΗΠΑ να «αυξήσουν τη στρατιωτική πίεση προς τη λιβανέζικη προεδρία για να συμφωνήσει στη συνάντηση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει τους δύο ηγέτες στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο, κατά την ανακοίνωση της έναρξης ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Κινητοποίηση σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο

Στο πλαίσιο της μεσολάβησης, η Αίγυπτος εξετάζει την αποστολή ασφαλείας στον Λίβανο για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να συμπέσει με την άφιξη στη Βηρυτό του Γάλλου απεσταλμένου Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, αλλά και με την επίσκεψη του αρχηγού του γαλλικού στρατού που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα νωρίτερα.