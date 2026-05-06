Διπλωματικό θρίλερ για τη συνάντηση Αούν – Νετανιάχου: Πιέσεις από τις ΗΠΑ και μεσολάβηση Γαλλίας-Αιγύπτου

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μακρόν Αούν
Φωτογραφία: Reuters

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με στόχο την εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται ο Λίβανος για μια τριμερή συνάντηση κορυφής στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ad-Diyar, η Αίγυπτος και η Γαλλία εργάζονται πάνω σε μια κοινή πρωτοβουλία ώστε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, να αποφύγει την απευθείας συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αργότερα αυτόν τον μήνα.

LIVE – 68η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η πρωτοβουλία των δύο χωρών αποσκοπεί στη διοργάνωση διμερών συναντήσεων, στο τέλος των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ανακοινώσει την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων, ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και μια συνολική και πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς. Από την πλευρά του, ο Αούν εμφανίζεται ανένδοτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al Joumhouria, ο Αούν ενημέρωσε τον πρέσβη του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον ότι δεν θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου, εκτός εάν οι διαπραγματεύσεις φτάσουν σε στάδιο όπου μια τέτοια συνάντηση θα σήμαινε την υπογραφή μιας συνολικής συμφωνίας.

Οι όροι της Βηρυτού περιλαμβάνουν:

  • Ένα βιώσιμο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός
  • Πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη του Λιβάνου
  • Απελευθέρωση των αιχμαλώτων

Την Τρίτη, λιβανέζικα ΜΜΕ μετέδωσαν δήλωση του Αούν, ο οποίος ανέφερε ότι: «Ο χρόνος δεν είναι ο κατάλληλος για μια συνάντηση με τον Νετανιάχου», τονίζοντας παράλληλα ότι οποιοδήποτε τέτοιο βήμα «πρέπει να ακολουθήσει μια συμφωνία ασφαλείας και τον τερματισμό των ισραηλινών πληγμάτων».

Η δυσαρέσκεια του Τραμπ και οι στρατιωτικές πιέσεις

Η άρνηση του Αούν φαίνεται πως έχει προκαλέσει εκνευρισμό στον Λευκό Οίκο. Πηγές που επικαλείται η Al-Diyar ανέφεραν ότι «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι δυσαρεστημένος» με τη στάση του Αούν.

Προσθέτοντας πως αναμένεται οι ΗΠΑ να «αυξήσουν τη στρατιωτική πίεση προς τη λιβανέζικη προεδρία για να συμφωνήσει στη συνάντηση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει τους δύο ηγέτες στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο, κατά την ανακοίνωση της έναρξης ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Κινητοποίηση σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο

Στο πλαίσιο της μεσολάβησης, η Αίγυπτος εξετάζει την αποστολή ασφαλείας στον Λίβανο για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να συμπέσει με την άφιξη στη Βηρυτό του Γάλλου απεσταλμένου Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, αλλά και με την επίσκεψη του αρχηγού του γαλλικού στρατού που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η ανάρτηση του λοιμωξιολόγου Γιώργου Παπά για τον φόβο νέας πανδημίας

Ψηφιακό ευρώ: Τι διευκρίνισε ο Πιερρακάκης

Πετρέλαιο: Κάτω από τα επίπεδα των 103 δολαρίων το βαρέλι μετά το δημοσίευμα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Instagram: Λογαριασμός Δημιουργού ή Επιχείρησης; – Τι να επιλέξετε

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση
περισσότερα
16:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: «Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ» – Μέσω Πακιστάν θα δοθεί η απάντηση του Ιράν

Το Ιράν εξετάζει επίσημα την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ κ...
15:46 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τραμπ στη New York Post: «Πολύ νωρίς» για απευθείας συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα New York Post ότι είναι...
14:56 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Με μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόν...
14:13 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για «ασφαλή διέλευση» στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή