Τραμπ στη New York Post: «Πολύ νωρίς» για απευθείας συνομιλίες με το Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Ιράν
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα New York Post ότι είναι «πολύ νωρίς» για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παρά τις αισιόδοξες αναφορές ότι οι δύο πλευρές «είναι κοντά» σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

LIVE – 68η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Όταν ρωτήθηκε αν η εφημερίδα θα έπρεπε να προετοιμαστεί για την αποστολή ρεπόρτερ πίσω στο Πακιστάν, για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά τις πληροφορίες από πηγές στο Ισλαμαμπάντ ότι μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται κοντά, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το νομίζω».

«Νομίζω ότι θα το κάνουμε — είναι πολύ μακριά. Όχι, είναι υπερβολικό», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από αυτές τις δηλώσεις, ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, θέτοντας ένα σκληρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη.

«Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που είναι, ίσως, μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική [επιχείρηση] “Επική Οργή” θα λάβει τέλος, και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι, δυστυχώς, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν», τόνισε.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η ανάρτηση του λοιμωξιολόγου Γιώργου Παπά για τον φόβο νέας πανδημίας

Ψηφιακό ευρώ: Τι διευκρίνισε ο Πιερρακάκης

Πετρέλαιο: Κάτω από τα επίπεδα των 103 δολαρίων το βαρέλι μετά το δημοσίευμα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Instagram: Λογαριασμός Δημιουργού ή Επιχείρησης; – Τι να επιλέξετε

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση
περισσότερα
16:35 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Διπλωματικό θρίλερ για τη συνάντηση Αούν – Νετανιάχου: Πιέσεις από τις ΗΠΑ και μεσολάβηση Γαλλίας-Αιγύπτου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με στόχο την εκτόνωση των πιέσεων που δ...
16:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: «Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ» – Μέσω Πακιστάν θα δοθεί η απάντηση του Ιράν

Το Ιράν εξετάζει επίσημα την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ κ...
14:56 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Με μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόν...
14:13 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για «ασφαλή διέλευση» στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή