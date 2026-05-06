Τραμπ στη New York Post: «Πολύ νωρίς» για απευθείας συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα New York Post ότι είναι «πολύ νωρίς» για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παρά τις αισιόδοξες αναφορές ότι οι δύο πλευρές «είναι κοντά» σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Όταν ρωτήθηκε αν η εφημερίδα θα έπρεπε να προετοιμαστεί για την αποστολή ρεπόρτερ πίσω στο Πακιστάν, για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά τις πληροφορίες από πηγές στο Ισλαμαμπάντ ότι μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται κοντά, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το νομίζω».

«Νομίζω ότι θα το κάνουμε — είναι πολύ μακριά. Όχι, είναι υπερβολικό», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από αυτές τις δηλώσεις, ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, θέτοντας ένα σκληρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη.

«Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που είναι, ίσως, μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική [επιχείρηση] “Επική Οργή” θα λάβει τέλος, και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι, δυστυχώς, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν», τόνισε.