Στη Δερβιτσάνη ο Δημητριάδης – Επισκέφτηκε το άγαλμα του παππού του, συνοδεία του Έντι Ράμα

Στη Δερβιτσάνη της Βορείου Ηπείρου βρέθηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος επισκέφτηκε την προτομή του παππού του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Τον Γρηγόρη Δημητριάδη συνόδευε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, που είχε την πρωτοβουλία και την προσωπική επιμέλεια για τη δημιουργία του μνημείου.
«Παππού, πάντα στα βήματά σου» γράφει ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε σχετική ανάρτησή του:
Grateful for this honor Mr. Prime Minister, Edi Rama. @ediramaal
Παππού, πάντα στα βήματα σου 🙏
— GDimitriadis (@grigoris_d) May 6, 2026