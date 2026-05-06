Άγριο ξύλο στο Αγρίνιο: «Τι ομάδα είστε» – Τρεις συλλήψεις, ένας στο νοσοκομείο

Οι τρεις νεαροί άνδρες (19,20 και 23 ετών) που συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για τον ξυλοδαρμό δύο ατόμων είχαν άγριες οπαδικές… διαθέσεις. Μαζί με ακόμη δύο άτομα -τα οποία αναζητούνται- επιτέθηκαν σε δύο συνομίληκούς τους, αφού προηγουμένως τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε» και η απάντηση… δεν τους άρεσε. Άρχισαν να τους χαστουκίζουν μέχρι που ο ένας εκ των δύο έπεσε κάτω και συνέχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα.

Πέντε εναντίον δύο…

Το βίαιο αυτό περιστατικό που έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, συνέβη το βράδυ της Τρίτης (5/5) στο κέντρο του Αγρινίου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής. Μία «λάθος» απάντηση στην ερώτηση «τι ομάδα είστε» οδήγησε σε ένα ακόμη βίαιο οπαδικό επεισόδιο με το ένα από τα δύο θύματα να καταλήγει στο ΕΚΑΒ και εν συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου με πολλαπλά τραύματα. Ευτυχώς η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι «οξύθυμοι» νεαροί κατέληξαν με χειροπέδες από άνδρες της ΟΠΚΕ Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Συνελήφθησαν για παραβίαση του νόμου περί αθλητικής βίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη με οπαδικά κίνητρα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα τα οποία φέρονται, σύμφωνα με μαρτυρίες, πως συμμετείχαν στην επίθεση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά…

Δυστυχώς, όλο και πιο συχνά η απάντηση στην ερώτηση: «Τι ομάδα είστε»… γεννά βία!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακολουθεί επίθεση και βίαιη συμπλοκή μεταξύ νεαρών μετά την απάντηση στην ερώτηση: «Τι ομάδα είστε»…

Πριν μία εβδομάδα είχε συμβεί και στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε μία ομάδα δέκα κουκουλοφόρων είχε στείλει δύο νεαρούς στο Νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση.

Τον ίδιο μήνα είχε προκαλέσει αποτροπιασμό και το αιματηρό επεισόδιο στο Γαλάτσι όπου πέντε άτομα είχαν επιτεθεί σε δύο νεαρούς, με μαχαίρια εκείνη την φορά…

Στην Αργυρούπολη το ίδιο, στη Χαλκηδόνα, στην Πάτρα… και αλλού.

Η «ματωμένη λίστα» είναι μεγάλη… και δυστυχώς μετά τον Άλκη Καμπανό φαίνεται η ιστορία να επαναλαμβάνεται…