Άγριο ξύλο στο Αγρίνιο: «Τι ομάδα είστε» – Τρεις συλλήψεις, ένας στο νοσοκομείο

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Οι τρεις νεαροί άνδρες (19,20 και 23 ετών) που συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για τον ξυλοδαρμό δύο ατόμων είχαν άγριες οπαδικές… διαθέσεις. Μαζί με ακόμη δύο άτομα -τα οποία αναζητούνται- επιτέθηκαν σε δύο συνομίληκούς τους, αφού προηγουμένως τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε» και η απάντηση… δεν τους άρεσε. Άρχισαν να τους χαστουκίζουν μέχρι που ο ένας εκ των δύο έπεσε κάτω και συνέχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα.

Πέντε εναντίον δύο…

Το βίαιο αυτό περιστατικό που έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, συνέβη το βράδυ της Τρίτης (5/5) στο κέντρο του Αγρινίου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιεράς Μονής  Ζωοδόχου Πηγής.  Μία «λάθος» απάντηση στην ερώτηση «τι ομάδα είστε» οδήγησε σε ένα ακόμη βίαιο οπαδικό επεισόδιο με το ένα από τα δύο θύματα να καταλήγει στο ΕΚΑΒ και εν συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου με πολλαπλά τραύματα. Ευτυχώς η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία.

συμπλοκή Αγρίνιο

Οι «οξύθυμοι» νεαροί κατέληξαν με χειροπέδες από άνδρες της ΟΠΚΕ Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Συνελήφθησαν για παραβίαση του νόμου περί αθλητικής βίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη  με οπαδικά κίνητρα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα τα οποία φέρονται, σύμφωνα με μαρτυρίες, πως συμμετείχαν στην επίθεση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Ο 22χρονος θύμα της οπαδικής επίθεσης στο Αγρίνιο

Δεν είναι η πρώτη φορά…

Δυστυχώς, όλο και πιο συχνά η απάντηση στην ερώτηση: «Τι ομάδα είστε»… γεννά βία!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακολουθεί επίθεση και βίαιη συμπλοκή μεταξύ νεαρών μετά την απάντηση στην ερώτηση: «Τι ομάδα είστε»…

Πριν μία εβδομάδα είχε συμβεί και στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε μία ομάδα δέκα κουκουλοφόρων είχε στείλει δύο νεαρούς στο Νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση.

Τον ίδιο μήνα είχε προκαλέσει αποτροπιασμό και το αιματηρό επεισόδιο στο Γαλάτσι όπου πέντε άτομα είχαν επιτεθεί σε δύο νεαρούς, με μαχαίρια εκείνη την φορά…

Στην Αργυρούπολη το ίδιο, στη Χαλκηδόνα, στην Πάτρα… και αλλού.

Η «ματωμένη λίστα» είναι μεγάλη… και δυστυχώς μετά τον Άλκη Καμπανό φαίνεται η ιστορία να επαναλαμβάνεται…

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η ανάρτηση του λοιμωξιολόγου Γιώργου Παπά για τον φόβο νέας πανδημίας

Ψηφιακό ευρώ: Τι διευκρίνισε ο Πιερρακάκης

Πετρέλαιο: Κάτω από τα επίπεδα των 103 δολαρίων το βαρέλι μετά το δημοσίευμα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Instagram: Λογαριασμός Δημιουργού ή Επιχείρησης; – Τι να επιλέξετε

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση
περισσότερα
17:16 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Κρήτη: Την ημέρα των γενεθλίων του δολοφονήθηκε ο Νικήτας – «Η οικογένεια του 21χρονου ζούσε σε καθεστώς φόβου και απειλών»

«Η οικογένεια του 21χρονου θύματος της δολοφονικής επίθεσης στο Ηράκλειο, ζούσε επί μακρόν υπό...
16:58 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Είχε πυροβολήσει ξανά ο 54χρονος τον 21χρονο το 2024 – Ο ξυλοδαρμός, η μήνυση και η παραβίαση των περιοριστικών όρων

Τον τρόμο φαίνεται πως βίωνε τα τελευταία χρόνια ο 21χρονος, που έπεσε θύμα δολοφονίας το απόγ...
16:46 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Τούμπαρε σχολικό λεωφορείο ύστερα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στις περίπου 10 το πρωί στο Παλαιό Φάληρο, στη διαστ...
16:40 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Συγκλονίζει η ξαδέλφη του 21χρονου θύματος – «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει»

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε η ξαδέλφη του 21χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα τη...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή