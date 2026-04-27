Ηράκλειο: Κρανοφόροι επιτέθηκαν σε τέσσερα άτομα – Ρώτησαν «τι ομάδα είστε;» 

Άγρια επίθεση από 10 άτομα δέχθηκε μία παρέα τεσσάρων νεαρών, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, το βράδυ του Σαββάτου (25/04), στην περιοχή της Κηπούπολης στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό φέρεται πως σημειώθηκε στο πάρκο της οδού Φιλελλήνων που βρίσκεται απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου καθόταν η παρέα των τεσσάρων.

Οι δύο 19χρονοι, ένας 21χρονος και ένας 17χρονος, είδαν ξαφνικά μια ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και κουκούλες, σύμφωνα με την καταγγελία τους στις αρχές, να τους πλησιάζει.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι τέσσερις φίλοι, οι άγνωστοι τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε;» και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν χτυπώντας τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ο 21χρονος και ο ένας 19χρονος οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι γιατροί τους πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, τους έκαναν ράμματα και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που ερευνούν την υπόθεση, μετά την καταγγελία των τεσσάρων, αναζητούν κάμερες στην περιοχή, ενώ ψάχνουν τι ακριβώς προηγήθηκε του συμβάντος και αν πίσω από την επίθεση υποκρύπτεται κάτι άλλο.

Πηγή: cretalive.gr