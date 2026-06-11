Σπάνιο περιστατικό στο Όσλο: Άλκη περιπλανήθηκε σε πολυσύχναστους δρόμους και θανατώθηκε

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Μια άλκη που περιπλανήθηκε στο κέντρο του Όσλο το πρωί της Πέμπτης θανατώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης άγριας ζωής, αφού κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό της περιβάλλον.

«Ήταν ελαφρώς τραυματισμένη, πολύ στρεσαρισμένη και ήταν αδύνατο να επιστρέψει στο δάσος χωρίς να συμβεί κάποιο ατύχημα», δήλωσε ο Γιον Χάγκεν από την υπηρεσία άγριας ζωής.

Διέσχισε δρόμους και γραμμές τραμ

Η άλκη εντοπίστηκε αρχικά κοντά στις εγκαταστάσεις του NRK στο Μαριενλίστ, έχοντας κατέβει από την περιοχή του Μπλίντερν.

Λίγο αργότερα θεάθηκε να τρέχει πάνω στις γραμμές του τραμ κοντά στον σταθμό Majorstuen και στη συνέχεια στην οδό Bogstadveien.

Αφού διέσχισε αρκετούς δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας, κινήθηκε προς την παραλιακή ζώνη του φιόρδ και κατέληξε στο πάρκο Skarpsnoparken, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο E18.

Το πάρκο αποκλείστηκε από τις αρχές

Στο σημείο οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και η άλκη θανατώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία.

«Ήταν απόφαση της υπηρεσίας διαχείρισης άγριας ζωής», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Όσλο, Χάλβαρντ Σβάνες.

Στη συνέχεια, ειδικό συνεργείο ανέλαβε τη μεταφορά του νεκρού ζώου εκτός πόλης.

«Νόμιζα ότι ήταν άλογο»

Η 27χρονη Ούνα Μερκ-Τόρεσεν είδε την άλκη ενώ πήγαινε στη δουλειά της κοντά στο πάρκο Βίγκελαντ.

«Έτρεχε μπρος και πίσω πάνω στις γραμμές του τραμ και φαινόταν αρκετά στρεσαρισμένη», είπε.

Αρχικά άκουσε τον ήχο από τις οπλές πάνω στην άσφαλτο και πίστεψε ότι επρόκειτο για άλογο.

«Γύρισα και είδα ότι ήταν άλκη. Έμεινα πραγματικά έκπληκτη», ανέφερε.

Η ίδια χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι το ζώο έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης.

«Είχε φτάσει πολύ μακριά, το καημένο. Δεν είναι ασφαλές για μια άλκη να βρίσκεται στη μέση ενός τόσο πολυσύχναστου δρόμου», πρόσθεσε.

Πυροβολήθηκε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Ο Γιον Χάγκεν, που πραγματοποίησε τη θανάτωση του ζώου, εξήγησε ότι οι υπεύθυνοι απέκτησαν πρόσβαση στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στην απέναντι πλευρά των σιδηροδρομικών γραμμών.

Από εκεί εξασφάλισε ασφαλή γωνία βολής προς το πάρκο όπου βρισκόταν η άλκη.

Ήταν νεαρό ζώο

Σύμφωνα με τον Χάγκεν, δεν είναι συνηθισμένο να φτάνουν άλκες στο κέντρο του Όσλο, ωστόσο παρόμοια περιστατικά καταγράφονται ορισμένες φορές την άνοιξη.

«Όταν τα μικρά απομακρύνονται από τις μητέρες τους, συμβαίνει μερικές φορές να κατευθύνονται προς την πόλη», εξήγησε.

Η άλκη που θανατώθηκε ήταν ζώο περίπου ενός έτους.

«Δυστυχώς, πολύ συχνά τέτοιες περιπτώσεις καταλήγουν με αυτόν τον τρόπο», κατέληξε.