ΗΠΑ: Συναγερμός στο Πεντάγωνο – Εκκενώθηκαν όροφοι του κτιρίου λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά»

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Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς αρκετοί όροφοι και διάδρομοι στο Πεντάγωνο βρίσκονται σε αποκλεισμό, ενώ άλλοι εκκενώνονται λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής παραμονής στον χώρο για την πληγείσα περιοχή. Οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου», δήλωσε ο Πάρνελ.

Η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου ανταποκρίνεται στο περιστατικό με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, τον πλοίαρχο Τζέιμι Τζιλ. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πυροσβεστική και Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών του Άρλινγκτον αναφέρθηκε ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον επιχειρεί στο Πεντάγωνο «σε ένα περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».

ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident. pic.twitter.com/7qzOzbwh8W — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) June 11, 2026

Σε μήνυμα που έστειλε η ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου αναφερόταν ότι εντοπίστηκε «πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα» και ότι απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις.

«Αυτές οι πρόσθετες εξετάσεις ενδέχεται να διαρκέσουν μία έως δύο ώρες. Ομάδες επέμβασης βρίσκονται ήδη στη θέση τους και είναι έτοιμες να προσφέρουν υποστήριξη στους ενοίκους του κτιρίου, αν χρειαστεί. Ενδέχεται να παρατηρήσετε προσωπικό επέμβασης από διάφορες υπηρεσίες καθώς και προληπτικά μέτρα να λαμβάνονται στην κεντρική αυλή. Παρακαλούμε να μην ερμηνεύσετε αυτές τις δραστηριότητες» ανέφερε το μήνυμα.