Αργολίδα: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό αγνοούμενου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργολίδα για τον εντοπισμό ενός άνδρα της περιοχής του Ναυπλίου, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα.

Η εξαφάνιση του Γ.Μ. δηλώθηκε από το συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον, το οποίο ανησύχησε αμέσως καθώς δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, το κέντρο των ερευνών έχει εντοπιστεί κοντά στα Ίρια, καθώς εκεί βρέθηκε το αυτοκίνητό του, εγκαταλελειμμένο σε μια δύσβατη τοποθεσία.

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις και στελέχη της ΕΜΑΚ, οι οποίοι «χτενίζουν» το σημείο, ενώ για την κάλυψη των δύσκολα προσβάσιμων σημείων χρησιμοποιείται drone.

Παράλληλα, η Ασφάλεια Ναυπλίου διεξάγει προανάκριση, παίρνοντας καταθέσεις από περιοίκους και ελέγχοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρει την τελευταία διαδρομή του άνδρα.

Το όχημα έχει μεταφερθεί για εργαστηριακό έλεγχο από τις εγκληματολογικές υπηρεσίες, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση.

