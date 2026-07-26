Αργολίδα: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό αγνοούμενου

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργολίδα για τον εντοπισμό ενός άνδρα από το Ναύπλιο, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα. Η εξαφάνιση του Γ.Μ. δηλώθηκε από το συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα Ίρια όπου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργολίδα για τον εντοπισμό ενός άνδρα, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα.
  • Το κέντρο των ερευνών έχει εντοπιστεί κοντά στα Ίρια, καθώς εκεί βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις και στελέχη της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιείται και drone.
  • Η Ασφάλεια Ναυπλίου διεξάγει προανάκριση, παίρνοντας καταθέσεις και ελέγχοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Το όχημα έχει μεταφερθεί για εργαστηριακό έλεγχο και η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργολίδα για τον εντοπισμό ενός άνδρα της περιοχής του Ναυπλίου, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα.

Η εξαφάνιση του Γ.Μ. δηλώθηκε από το συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον, το οποίο ανησύχησε αμέσως καθώς δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, το κέντρο των ερευνών έχει εντοπιστεί κοντά στα Ίρια, καθώς εκεί βρέθηκε το αυτοκίνητό του, εγκαταλελειμμένο σε μια δύσβατη τοποθεσία.

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις και στελέχη της ΕΜΑΚ, οι οποίοι «χτενίζουν» το σημείο, ενώ για την κάλυψη των δύσκολα προσβάσιμων σημείων χρησιμοποιείται drone.

Παράλληλα, η Ασφάλεια Ναυπλίου διεξάγει προανάκριση, παίρνοντας καταθέσεις από περιοίκους και ελέγχοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρει την τελευταία διαδρομή του άνδρα.

Το όχημα έχει μεταφερθεί για εργαστηριακό έλεγχο από τις εγκληματολογικές υπηρεσίες, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση.
 

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