Γερμανία: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride από πυρά αστυνομικών – Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους στην εκδήλωση της Ημέρας της Οδού Christopher στο Βερολίνο, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, είναι νεκρός. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Μεταδόθηκε από τη Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb και επιβεβαιώθηκε από πηγές όπως το Bild.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Tο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό
Πηγή: Informant
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής (25/7/2026) επίθεσης με αυτοκίνητο σε εκδήλωση του Pride στο Βερολίνο.
  • Ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης.
  • Ο Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής (25/7/2026) επίθεσης, με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους, που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher, μετέδωσε πριν από λίγο η Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb.

Γερμανία: Ισλαμιστική τρομοκρατία «βλέπουν» οι αρχές πίσω από την φονική επίθεση στο Pride – Έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου, φόβοι για τυχόν μιμητές

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

 

 

 

 

 

 

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, εξέδωσαν μία σύντομη ανακοίνωση, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται και επίσημα ο θάνατος του 21χρονου δράστη. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα), ο ύποπτος για τη χθεσινή επίθεση στο πάρκο Tiergarten, εντοπίστηκε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στην περιοχή του Σπαντάου (σσ. προάστιο στα βορειοδυτικά του Βερολίνου).

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, φέρεται να όρμησε στους αστυνομικούς με κάποιο όπλο με λεπίδα, οπότε η Ειδική Ομάδα Καταδρομών (SEK) άνοιξε πυρ. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, «πέθανε επιτόπου», δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ