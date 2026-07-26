Γερμανία: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride από πυρά αστυνομικών – Η ανακοίνωση της αστυνομίας

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Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής (25/7/2026) επίθεσης, με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους, που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher, μετέδωσε πριν από λίγο η Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

German police fatally shot 21-year-old Abdul Ballout, the suspect in the Berlin CSD car-ramming attack, during a gunfight after he opened fire on officers at a garden allotment in Berlin-Spandau. Source: BILD pic.twitter.com/5mxzrcAjCG — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

+++ BERLINER TERRORANGREIFER BEI POLIZEIEINSATZ GETÖTET +++ pic.twitter.com/XRehz06nw4 — Philo Nicklisch (@PhiloNicklisch) July 26, 2026

🇩🇪 UPDATE — Berlin CSD (Pride) vehicle attack: Berlin police now report 1 woman killed and about 16–17 injured — three in critical/life-threatening condition, several more seriously hurt (fire service spokesman Dominik Pretz). Police sequence: a white van drove into the crowd… pic.twitter.com/FUTLC1uD0t — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 26, 2026

Berlin: 1 dead, 16 injured in car ramming at CSD Pride eventhttps://t.co/tJs5yIohLZ — John Spectator (@johnspectator) July 26, 2026

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, εξέδωσαν μία σύντομη ανακοίνωση, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται και επίσημα ο θάνατος του 21χρονου δράστη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα), ο ύποπτος για τη χθεσινή επίθεση στο πάρκο Tiergarten, εντοπίστηκε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στην περιοχή του Σπαντάου (σσ. προάστιο στα βορειοδυτικά του Βερολίνου).

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, φέρεται να όρμησε στους αστυνομικούς με κάποιο όπλο με λεπίδα, οπότε η Ειδική Ομάδα Καταδρομών (SEK) άνοιξε πυρ. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, «πέθανε επιτόπου», δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.