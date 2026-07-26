Ιταλία: Φωτιά στην περιοχή Πεσκίτσι – Απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης πάνω από 400 άτομα στην Απουλία

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Το ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε σήμερα ότι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης περισσότεροι από 400 άνθρωποι, λόγω μιας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας.

«Επί του παρόντος, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αφού αυτή είναι η μοναδική οδός διαφυγής» ανέφεραν οι αρχές με ανάρτηση στο κανάλι τους στο WhatsApp.

Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι.

Le immagini dell’evacuazione dei bagnanti dalla spiaggia a Peschici a causa dell’incendio pic.twitter.com/KINB4ODH5o — Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) July 26, 2026



«Οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη και έχουν κινητοποιηθεί έξι πλοία της ακτοφυλακής, τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας καθώς και καμιά δεκαριά ιδιωτικά σκάφη, που έχουν διατεθεί για τη μεταφορά επιβατών και την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο</s

trong>, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.