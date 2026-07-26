Ιταλία: Φωτιά στην περιοχή Πεσκίτσι – Απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης πάνω από 400 άτομα στην Απουλία

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την κοινότητα Πεσκίτσι στην Απουλία της νότιας Ιταλίας, λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση εκκένωσης, με τη συμμετοχή πλοίων της ακτοφυλακής και ιδιωτικών σκαφών, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος Canadair μάχονται τις φλόγες. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες, αλλά ένα σύννεφο καπνού είναι ορατό από μεγάλη απόσταση, με την κατάσταση να δηλώνεται "υπό έλεγχο" από τον δήμαρχο.

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Διεθνή Νέα

Η περιοχή Πεσκίτσι
Πηγή: Fitz
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης περισσότεροι από 400 άνθρωποι λόγω πυρκαγιάς στην Πεσκίτσι της Απουλίας, καθώς «αυτή είναι η μοναδική οδός διαφυγής».
  • Η επιχείρηση εκκένωσης συνεχίζεται, με περίπου 300 άτομα να απομένουν, ενώ έχουν κινητοποιηθεί έξι πλοία της ακτοφυλακής, τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας και ιδιωτικά σκάφη.
  • Πλάνα δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος Canadair να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ ο δήμαρχος δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο».

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Το ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε σήμερα ότι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης περισσότεροι από 400 άνθρωποι, λόγω μιας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας.

«Επί του παρόντος, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αφού αυτή είναι η μοναδική οδός διαφυγής» ανέφεραν οι αρχές με ανάρτηση στο κανάλι τους στο WhatsApp.

Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι.

 


«Οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη και έχουν κινητοποιηθεί έξι πλοία της ακτοφυλακής, τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας καθώς και καμιά δεκαριά ιδιωτικά σκάφη, που έχουν διατεθεί για τη μεταφορά επιβατών και την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο</s

trong>, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.

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