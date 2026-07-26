Γερμανία: Συνελήφθη Ιρανός μετά τη φονική επίθεση σε φεστιβάλ Pride – Πιθανός συνεργός του 21χρονου φερόμενου ως δράστη

Οι αρχές στο Βερολίνο ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός Ιρανού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να ήταν συνεπιβάτης του Λιβανέζου Αμπντούλ Μπαλούτ κατά τη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση για την Ημέρα της Οδού Christopher. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις για την ύπαρξη δικτύου συνεργών, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ενώ η γερμανική κυβέρνηση δεσμεύεται για την πάταξη της τρομοκρατίας και την προστασία της ελευθερίας.

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Διεθνή Νέα

Τραυματίες από την επίθεση
Πηγή: Τhe Informant
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά τη σύλληψη ενός Ιρανού, ο οποίος ενδέχεται να ήταν συνεπιβάτης στο όχημα του Αμπντούλ Μπαλούτ, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος του.
  • Λόγω των σοβαρών ενδείξεων για ισλαμιστικό υπόβαθρο, την υπόθεση ανέλαβε επίσημα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, με τις έρευνες να κινούνται προς την κατεύθυνση ύπαρξης δικτύου συνεργών.
  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αποφασιστικά πως «δεν θα επιτρέψουμε αυτό το δηλητήριο στην κοινωνία μας», ενώ ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστός για ποινικά αδικήματα και εγγύτητα με την ισλαμιστική σκηνή.

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Σημαντικές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη χθεσινοβραδινή (25/7/2026) τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο, με στόχο πολίτες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Οδού Christopher, αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά τη σύλληψη ενός Ιρανού, ο οποίος, σύμφωνα με τον ειδικό του δικτύου ARD για θέματα τρομοκρατίας, Χόλγκερ Σμιτ,  ενδέχεται να ήταν ο συνεπιβάτης στο όχημα του Αμπντούλ Μπαλούτ, κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης εφόδου.

 

Στο «μικροσκόπιο» της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας – Αναζητούνται οι συνεργοί

Η σύλληψη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχών ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος του. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου, Φλόριαν Νατ, οι έρευνες κινούνται πλέον ανοιχτά προς την κατεύθυνση ύπαρξης δικτύου συνεργών.

 


«Έχουμε ανακρίνει αρκετά άτομα σε σχέση με όλο αυτό το περιστατικό, μερικά από τα οποία τα έχουμε θέσει υπό κράτηση. Πρέπει ωστόσο να διαπιστώσουμε συγκεκριμένους λόγους υποψίας εναντίον τους και εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός 48 ωρών, θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα άτομα ελεύθερα», διευκρίνισε ο κ. Νατ.

Παράλληλα, μετέφερε ένα ενθαρρυντικό νέο από το μέτωπο των νοσοκομείων, διαβεβαιώνοντας, «πως κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή του».

Λόγω των σοβαρών ενδείξεων για ισλαμιστικό υπόβαθρο, την υπόθεση ανέλαβε επίσημα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Από το Βερολίνο, η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφανι Χούμπιγκ, ήταν κατηγορηματική:

«Φυσικά, θα ασκήσουμε δίωξη κατά των υπευθύνων στο μέγιστο βαθμό του νόμου και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Ο Λιβανέζος δράστης

Μερτς: «Δεν θα επιτρέψουμε αυτό το δηλητήριο στην κοινωνία μας»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και αποφασιστικότητας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, παρέστη σε έκτακτη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Βερολίνο, στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στην επίθεση.

 


«Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί και στέκουμε ενωμένοι στη χώρα μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία, την ανοιχτή κοινωνία, τον φιλελευθερισμό της ζωής μας και της κοινωνίας μας με όλα όσα μπορούμε να κάνουμε – και θα το κάνουμε μαζί», δήλωσε συγκινημένος ο κ. Μερτς, προσερχόμενος στον ναό.

«Οι δύο αυτοί εγκληματίες δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας»

Ο Γερμανός καγκελάριος, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το δηλητήριο κατά της ελευθερίας μας να εξαπλωθεί περισσότερο στην κοινωνία μας». Ξεκαθάρισε ότι, πέρα από κάθε κομματική διαφορά, «θα υπερασπιστούμε την ελευθερία της κοινωνίας μας και όλοι μπορούν να βασιστούν σε αυτό», ενώ δεσμεύτηκε πως ο κύριος δράστης θα συλληφθεί «το συντομότερο δυνατό».

«Θα αποφασίσουμε με σύνεση, αλλά και με αποφασιστικότητα, διότι αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στην καρδιά της κοινωνίας μας», κατέληξε σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο ο Φρίντριχ Μερτς.

«Τρομοκρατική ενέργεια με άρωμα Ισλάμ «βλέπουν» οι Αρχές

Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της αφιερωμένης στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».

Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών, με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Ο Λιβανέζος δράστης

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες (25/7/2026) το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα, το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί.

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