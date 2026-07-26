Θεσσαλονίκη: Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ 4 μεθυσμένοι οδηγοί μέσα σε λίγες ώρες – Ο ένας προκάλεσε τροχαίο με 2 τραυματίες

Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ «πιάστηκαν» μέσα σε λίγες ώρες 4 μεθυσμένοι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας από αυτούς μάλιστα ενεπλάκη σε τροχαίο που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Θέρμης και Χαλκηδόνας και της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, συνέλαβαν από το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) έως και τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7), συνολικά τέσσερα άτομα, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Η «ακτινογραφία» των αλκοολικών παραβάσεων

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το μεσημέρι συνελήφθη στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας 42χρονος από την Αλβανία, διότι οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης, συγκρούσθηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονη ημεδαπή, το όχημα της οποίας μετακινήθηκε και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο με οδηγό 46χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο γυναικών.

Επιπλέον, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, συνελήφθη 47χρονος Αλβανός, καθώς οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του υπό την επήρεια αλκοόλης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Τέλος, συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Πολίχνης και στο κέντρο της πόλης, 39χρονος ημεδαπός και 44χρονος Γεωργιανός αντίστοιχα, διότι κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επήρεια οινοπνεύματος.