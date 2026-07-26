Ισπανία: Εθνική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή εν μέσω μεγάλων πυρκαγιών, ζητεί ο Πέδρο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Περίπου 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

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Διεθνή Νέα

Έκκληση για εθνική δράση απηύθυνε ο Ισπανός πρωθυπουργός
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιώντας για δύσκολες ώρες λόγω των μεγάλων πυρκαγιών γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια.
  • Περίπου 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους σε πληγείσες περιοχές, με τους ισχυρούς ανέμους να απειλούν την επέκταση των πυρκαγιών.
  • Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς» κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων.

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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα, που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές, σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και της Βαλένθια.

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«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, είναι βέβαιο, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε λάβει εδώ δείχνουν ότι η νύκτα ήταν θετική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, τον έλεγχο και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην πυρόπληκτη περιοχή της Αβίλα.

 

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Περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, στις περιοχές γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι, απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς το Νότο.

 

Ο ισπανός πρωθυπουργός, που έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με συντηρητικές τοπικές ηγεσίες των αυτόνομων ισπανικών περιοχών, επέμεινε ότι υπάρχει ανάγκη για «μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών» και πρόσθεσε ότι «όλες οι δημόσιες Αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

 

 

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων, στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

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