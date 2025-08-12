Στην Ελλάδα για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια – Διαμένουν σε βίλα «γαλαζοαίματων»

Την Ελλάδα επέλεξαν υπό άκρα μυστικότητα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια μαζί με τις δύο κόρες τους.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό HOLA! το αεροσκάφος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας προσγειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες τους, η πριγκίπισσα Έλινορ και η πριγκίπισσα Σοφία είναι πιθανόν να φιλοξενούνται σε βίλα στο Κρανίδι της Πελοποννήσου. Η συγκεκριμένη βίλα ανήκει στον βασλιά της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ και την βασίλισσα Μάξιμα.

Η βίλα διαθέτει πισίνα, γήπεδο τένις, μία ιδιωτική παραλία και λιμάνι και θεωρείται ιδανικός προορισμός για τον Ισπανό βασιλιά, ο οποίος λατρεύει την ιστιοπλοΐα.

Πριν φτάσει στην Ελλάδα η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας είχε περάσει μέρος των διακοπών της στην Μαγιόρκα, που είναι ο παραδοσιακός καλοκαιρινός προορισμός της. Σύμφωνα με το περιοδικό Hello, οι Ισπανοί γαλαζοαίματοι, όμως, ήθελαν να κάνουν πιο ιδιωτικές διακοπές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς η Μαγιόρκα είναι πολύ εκτεθειμένη στα media και το κοινό.

«Οι διακοπές τους στην Ελλάδα είναι ο πραγματικός τους χρόνος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι εξαιρετικά ιδιωτικές και εκεί οι βασιλείς μπορούν πραγματικά να χαλαρώσουν. Έχουν μια θερμή σχέση με τους Ολλανδούς βασιλείς και έχουν μείνει στο παρελθόν στην ελληνική κατοικία του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μάξιμα, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι επέλεξαν να ταξιδέψουν εκεί και φέτος», ανέφερε η συντάκτρια του περιοδικού, Αντρέα Καμάνο.

Η φιλία των δύο βασιλικών οικογενειών

Οι βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας και της Ολλανδίας εδώ και καιρό έχουν αναπτύξει κοντινές σχέσεις. Η ισπανική βασιλική οικογένεια βοήθησε στη φιλοξενία της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, της πριγκίπισσας Καταρίνα – Αμαλία, όταν σπούδασε για έναν χρόνο στην Μαδρίτη. Νωρίτερα το 2022 η πριγκίπισσα της Ολλανδίας ήταν στόχος απειλών για απαγωγή.

Πέρσι, ο Ολλανδός βασιλιάς μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη του προς την ισπανική βασιλική οικογένεια που βοήθησε την κόρη και διάδοχό του ολλανδικού θρόνου να συνεχίσει τις σπουδές της σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο.

«Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις ευγενικές προσπάθειες πολλών συμπατριωτών σας και εσάς τους ίδιους. Μια συγκινητική επίδειξη φιλίας σε μια δύσκολη στιγμή. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε εσάς και σε όλους τους άλλους που βοήθησαν στη διοργάνωση αυτού του γεγονότος», είπε ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ στην διάρκεια ενός επίσημου δείπνου για την υποδοχή του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια στην Ολλανδία.