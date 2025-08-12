Ευρωπαίοι ηγέτες: «Ο δρόμος προς την ειρήνη δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία»

Οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμειναν σήμερα στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σε ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. «Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν πως «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας εν παρόδω σε τόνους επιδοκιμασίας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε μια παρατήρηση μάλλον ανησυχητική για τον ουκρανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι λέει, ‘πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση’» για να παραχωρήσει εδάφη.

«Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», προείπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

