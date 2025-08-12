Παραιτήθηκε από τη δουλειά του χωρίς να το πει στην σύντροφό του και τώρα την κατηγορεί ότι δεν τον στηρίζει – «Δεν είμαι τράπεζα να τα πληρώνω όλα»

Μια γυναίκα, γράφοντας ανάρτηση στο Reddit, εξηγεί πως με τον σύντροφό της, συγκατοικεί εδώ κι έναν χρόνο. Το ζευγάρι έχει ξεχωριστούς λογαριασμούς και μοιράζει το ενοίκιο στο μισό.

Ο σύντροφός της ωστόσο, παραιτήθηκε από τη δουλειά του αναπάντεχα, θεωρώντας αυτονόητο ότι εκείνη, θα καλύψει το δικό του μερίδιο στους λογαριασμούς. Ειδικότερα, στην ανάρτησή της, η 24χρονη γυναίκα εξηγεί πως, με τον 27 ετών σύντροφό της, συζούν για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

“Παραιτήθηκε και δεν μου είπε κουβέντα”

“Πληρώνουμε τα πάντα μισά μισά και έχουμε διαφορετικούς λογαριασμούς”, εξηγεί. “Μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες, όλα πήγαιναν μια χαρά” προσθέτει.

Ωστόσο, η γυναίκα αναφέρει πως, παρατήρησε ότι ο σύντροφός της “περνούσε περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι συνήθως” στο σπίτι. Όταν τον ρώτησε τι ακριβώς συμβαίνει, εκείνος της είπε ότι πήρε άδεια για να χαλαρώσει.

Λίγο καιρό αργότερα, ένας κοινός φίλος τους είπε τυχαία πως, είχε παραιτηθεί – πράγμα που δεν της είχε πει ποτέ ο σύντροφός της.

“Τον ρώτησα απευθείας και τότε μου είπε πως, παραιτήθηκε. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς καν να το συζητήσει μαζί μου. Μου είπε πως εξαντλήθηκε και ήθελε να κάνει μια νέα αρχή”, εξηγεί η γυναίκα.

“Τον καταλαβαίνω αλλά πιστεύω πως, το γεγονός ότι δεν το συζήτησε καν μαζί μου, είναι πολύ σοβαρό προειδοποιητικό σημάδι”, αναφέρει η γυναίκα.

Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο, είναι το γεγονός ότι, ο φίλος της θεωρούσε αυτονόητο πως θα κάλυπτε εκείνη όλους τους λογαριασμούς για τους επόμενους μήνες, μέχρι να καταλάβει τι θέλει να κάνει.

Η γυναίκα, έκπληκτη, τόσο από τη μυστικοπάθεια, όσο και από την αναπάντεχη οικονομική πίεση, αρνήθηκε να αναλάβει τα επιπλέον έξοδα.

“Μπλέχτηκε ακόμη και η μητέρα του”

“Του ξεκαθάρισα ότι δεν μπορώ να το κάνω. Δουλεύω κανονικά, πληρώνω τους λογαριασμούς μου, δεν είμαι σε θέση να αναλάβω τα βάρη και των δύο μας, χωρίς καν να με ενημερώσει”, εξηγεί η γυναίκα.

Ο φίλος της είπε πως δεν τον στηρίζει και την κατηγόρησε πως είναι εγωίστρια που αρνήθηκε να πληρώσει το μερίδιό του στο ενοίκιο.

Ανακατεύτηκε ακόμη και η μητέρα του, λέγοντάς της ότι πρέπει να του συμπαρασταθεί. “Όταν της είπα ότι, εγώ δεν είμαι τράπεζα, με μπλόκαρε”, γράφει η γυναίκα.

Δηλαδή, αυτό που ξεκίνησε σαν μια οικονομική διαφορά, γρήγορα κλιμακώθηκε σε μια έντονη οικογενειακή σύγκρουση.

“Νιώθω άσχημα, αλλά είμαι και απογοητευμένη. Αν μου είχε μιλήσει, τότε μπορεί να σκεφτόμουν κάποια λύση”, παραδέχεται η γυναίκα. “Το γεγονός όμως, ότι πήρε μια τέτοια απόφαση μόνος του, περιμένοντας από εμένα να τα βγάλω πέρα μόνη μου, δεν μου φαίνεται σωστό” συμπλήρωσε.

Οι αναγνώστες, έσπευσαν να γράψουν το σχόλιό τους και να δείξουν τη συμπαράστασή τους στη γυναίκα, εξηγώντας πως ο άνδρας είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις του.

“Είναι ενήλικος και πήρε μια ώριμη απόφαση – μπορεί ν’ αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πράγματι, είναι υπερβολικό το ότι αποφάσισε να παραιτηθεί χωρίς να το συζητήσει με την σύντροφό του”, ανέφερε ένας σχολιαστής.

“Αυτό δεν είναι εξουθένωση, ανευθυνότητα είναι” είπε.

Και άλλοι χρήστες, συμφώνησαν πως, υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα: Η μητέρα του αγοριού της.

“Μπορεί να τον στηρίξει η μητέρα του – εκτός από το ότι, δεν είσαι τράπεζα, δεν είσαι ούτε η μαμά του”, σημείωσε ένας άλλος.