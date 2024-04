Σε κάθε σχέση μία απαραίτητη ικανότητα είναι να καταλαβαίνετε πότε απομακρύνεστε από τον σύντροφό σας. Όσο πιο έγκαιρα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τα σημάδια της απομάκρυνσης, τόσο πιο εύκολα θα καταφέρετε να επανασυνδεθείτε.

Ας δούμε τα χαρακτηριστικά σημάδια που μαρτυρούν ότι έχετε απομακρυνθεί απ’ τον σύντροφό σας

8 σημάδια δείχνουν ότι απομακρύνεστε από τον σύντροφό σας

Περιορισμένη επικοινωνία

Απουσία ενδιαφέροντος για το τι συμβαίνει στη ζωή του συντρόφου

Περιορισμένη σωματική τρυφερότητα

Υπεραναπλήρωση με υπερβολική δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας

Δεν μιλάτε για το κοινό σας μέλλον

Προτιμάτε να περνάτε τον χρόνο σας χώρια

Μαλώνετε για ασήμαντα πράγματα

Νιώθετε μόνοι ακόμη και αν είστε μαζί

Περιορισμένη επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι θεμέλιος λίθος κάθε σχέσης. Το μοίρασμα των σκέψεων, των συναισθημάτων και των εμπειριών του συντρόφου, είναι η «κόλλα» στον δεσμό μεταξύ δύο ανθρώπων. Ένα σημάδι που μαρτυρά απομάκρυνση μεταξύ δύο συντρόφων είναι όταν οι ατελείωτες συζητήσει σας έχουν περιοριστεί σε τυπικές και προβλέψιμες κουβέντες.

Η επικοινωνία δεν είναι ζήτημα ποσότητας, αλλά ποιότητας. Είναι λογικό, οι συζητήσεις να μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Αν η επικοινωνία σας δεν έχει βάθος, ή αν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να εκφραστείτε, τότε συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι το βασικότερο στοιχείο για μία υγιή σχέση. Ένα προειδοποιητικό σημάδι είναι όταν οι σύντροφοι έχουν σταματήσει να μιλούν και να επικοινωνούν.

Απουσία ενδιαφέροντος για το τι συμβαίνει στη ζωή του συντρόφου

Στην αρχή μίας σχέσης, και η πιο μικρή λεπτομέρεια σχετικά με τον σύντροφό μας, είναι ενδιαφέρουσα. Θέλουμε να μαθαίνουμε ό,τι τους αφορούν: Τι κάνουν, πώς πέρασαν την ημέρα τους, τι έχουν στο μυαλό τους.

Όσο περνά ο καιρός, τόσο η περιέργεια καταλαγιάζει. Αν πλέον δεν σας ενδιαφέρει η καθημερινότητα του συντρόφου σας, αυτό μπορεί να μαρτυρά απομάκρυνση. Είναι επίσης, η ισχυρή υπενθύμιση ότι οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια και από τους δύο συντρόφους.

Να θυμίζετε πάντα στον εαυτό σας να καλλιεργεί τη σχέση και το δέσιμο με τον σύντροφό σας. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, η σχέση έχει τα πάνω και τα κάτω της. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας, όταν παρατηρείτε ότι η αδιαφορία έχει αρχίσει να φθείρει το σχέση.

Περιορισμένη σωματική τρυφερότητα

Η σωματική επαφή είναι ένας βασικός τρόπος έκφρασης της αγάπης και της σύνδεσης σε μία σχέση. Μία απλή αγκαλιά, το κράτημα των χεριών, ένα φιλί, όλα μαρτυρούν το επίπεδο εγγύτητας της σχέσης.

Ένα σημάδι ότι ίσως απομακρύνεστε, είναι ο περιορισμός της σωματικής επαφής.

Το βιβλίο «Breaking The Attachment: How To Overcome Codependency in Your Relationship» αναλύει σε βάθος τη σημασία της σωματικής επαφής για τη διατήρηση μίας υγιούς σχέσης. Η σωματική επαφή δεν είναι μόνο το σεξ, αλλά η έκφραση της αγάπης και η διατήρηση του δεσμού.

Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Όλοι περνάνε φάσεις και δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Όταν η έλλειψη σωματικής επαφής γίνει πλέον μοτίβο, μπορεί να είναι καιρός να μιλήσετε ανοιχτά.

Υπεραναπλήρωση με υπερβολική δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας

Η εκδήλωση τρυφερότητας ως προειδοποιητικό σημάδι μπορεί να σας προκαλεί έκπληξη, ειδικά αφού αναφέρθηκε η απουσία σωματικής επαφής ως ένδειξη που μαρτυρά απομάκρυνση σ’ ένα ζευγάρι.

Ωστόσο, η υπερβολική αναπλήρωση της σωματικής τρυφερότητας, μπορεί πράγματι να δείχνει ότι κάτι λείπει απ’ τη σχέση. Αν είστε ιδιαίτερα εκδηλωτικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή έξω, στον κόσμο, μπορεί να είναι καιρός ν’ αναλογιστείτε αν κάτι λείπει από τη σχέση σας. Είναι οι εκδηλώσεις σας αυθόρμητες εκφράσεις αγάπης; Θα μπορούσαν ενδεχομένως να κρύβουν συναισθήματα ανασφάλειας ή απομάκρυνσης στη σχέση;

Δεν μιλάτε για το κοινό σας μέλλον

Σε μία υγιή σχέση, οι σύντροφοι φαντάζονται το κοινό τους μέλλον. Είναι αυτονόητο ότι κάνουν σχέδια από κοινού, θέτουν στόχους μαζί, ονειρεύονται το αύριο. Όταν όμως δύο σύντροφοι απομακρύνονται, σταματούν να φαντάζονται και να μιλούν για το κοινό τους μέλλον, το οποίο πλέον μοιάζει πιο ασαφές. Αν δεν θέλετε πλέον να μιλάτε για το μέλλον, σας, αν δεν μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας μαζί του στο μέλλον τότε πιθανότατα έχετε απομακρυνθεί.

Ένα σημάδι απομάκρυνσης στο ζευγάρι είναι η αδυναμία να φανταστούν το κοινό τους μέλλον. Όσο και αν είναι υγιές και φυσιολογικό καθένας να θέτει τους δικούς του στόχους, αν το όνειρό σας ως ζευγάρι αρχίζει και ξεθωριάζει, έχει επέλθει ανάμεσά σας χάσμα και είναι καιρός να κάνετε μία ανοιχτή κουβέντα.

Προτιμάτε να περνάτε τον χρόνο σας χώρια

Όσο και αν είναι σκληρό να το συνειδητοποιήσετε, αν προτιμάτε την άνεση, τη χαρά ή την ηρεμία της μοναξιάς σας, τότε μάλλον έχετε απομακρυνθεί. Βέβαια, ο προσωπικός χρόνος είναι αναγκαίος και οι σύντροφοι πρέπει να περνούν χρόνο μόνοι τους.

Αν η σκέψη ότι θα περάσετε τον χρόνο σας με τον σύντροφο, σας μοιάζει αγγαρεία, μπορεί να έχετε πάρει αποστάσεις. Μπορεί να μην είναι εύκολο να το παραδεχτείτε, αλλά υπάρχει η πιθανότητα, ο άνθρωπος που κάποτε ήταν τόσο κοντά σας, πλέον να έγινε ξένος.

Αν νιώθετε ότι δεν είστε πλέον τόσο άνετα με τον σύντροφό σας, μην το αγνοήσετε. Είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι που χρήζει προσοχής.

Μαλώνετε για ασήμαντα πράγματα

Οι διαφωνίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σχέσεων. Αν όμως έχετε καταλήξει να μαλώνετε διαρκώς και με το παραμικρό, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Όπως είπε και ο Albert Einstein, «η ειρήνη δεν μπορεί να επέλθει με τη βία, παρά μόνο μέσα απ’ την κατανόηση».

Όταν οι δύο σύντροφοι δεν συμβαδίζουν συναισθηματικά, μπορεί να μαλώνουν διαρκώς με ασήμαντες αφορμές. Αν νομίζετε ότι αντιμετωπίζετε μία τέτοια κατάσταση, δείτε τα πράγματα ψύχραιμα και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη ρίζα του προβλήματος.

Υπάρχει κάποιο υποκείμενο πρόβλημα; Μήπως η αγάπη και ο έρωτας ξεθωριάζουν; Οι σωστές ερωτήσεις θα σας οδηγήσουν σε πολύτιμες απαντήσεις.

Νιώθετε μόνοι ακόμη και αν είστε μαζί

Ένα σημάδι που δεν πρέπει να αγνοείτε είναι το συναίσθημα της μοναξιάς που σας περιβάλλει ακόμη και όταν είστε με τον σύντροφό σας.

Μπορεί να κοιμάστε στο ίδιο κρεβάτι, να ζείτε στο ίδιο σπίτι, αλλά αν είστε απομονωμένοι, απόμακροι και δεν επικοινωνείτε, έχει ήδη επέλθει μία σημαντική συναισθηματική απόσταση.

Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς. Είναι όμως το πρώτο αναγκαίο βήμα για την επίλυση του προβλήματος. Μην φοβάστε τα συναισθήματα, αλλά δείτε τα ως σημάδια που σας δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθείτε.

Μην χάνετε την ελπίδα σας

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης και της απομάκρυνσης σε μία σχέση, είναι η αναγνώριση των σημαδιών αυτών. Η αναγνώριση δεν έχει ως σκοπό την απόδοση κατηγοριών, αλλά την κατανόηση που θα οδηγήσει στην προσπάθεια για εύρεση λύσης.

Να θυμάστε ότι, κάθε σχέση έχει σκαμπανεβάσματα αλλά, αν αισθάνεστε ότι έχετε απομακρυνθεί πολύ από τον σύντροφό σας, είναι καιρός για δράση. Μην χάνετε την ελπίδα σας.

Με κατανόηση, υπομονή και προσπάθεια, μπορείτε να γεφυρώσετε το χάσμα και να ξαναζωντανέψετε τη σπίθα του έρωτά σας.