Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 80-82: Με την πλάτη στον τοίχο

Με ένα… αμφιλεγόμενο φάουλ του Φιλίπ Πετρούσεβ στον Τζαμπάρι Πάρκερ σε προσπάθεια για τρεις στην εκπνοή της παράτασης, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 82-80 από την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, μετά από 2/3 βολές του Αμερικανού και είδε τους Καταλανούς να παίρνουν πίσω το πλεονέκτημα έδρας και να προηγούνται με 2-1.

Ένας αγώνας… θρίλερ, με δύο πανάξιους και ισοδύναμους αντίπαλους, κρίθηκε υπέρ των Καταλανών στο έξτρα πεντάλεπτο κι ενώ ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη στην κανονική διάρκεια, αφού είχε προηγηθεί με 69-63, αλλά δέχτηκε άμεσα δύο σερί τρίποντα από τον Άλεξ Αμπρίνες (71-71).

Ουίλιαμς-Γκος και Ουόκαπ αστόχησαν σε τρίποντα για να πάει το ματς στην παράταση και στο τέλος αυτής, ο Ουίλιαμς-Γκος αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο στα 9΄΄ και ο ίδιος έκανε φάουλ στον Σατοράνσκι στα 3΄΄ για ν’ ακολουθήσει το χειρότερο και καταδικαστικό -όπως αποδείχτηκε- φινάλε, για την ομάδα του Πειραιά.

Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει νίκη πάση θυσία τη Μεγάλη Πέμπτη (2/5, 19:45) στον 4ο αγώνα της σειράς, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να ξαναταξιδέψει στη Βαρκελώνη.

Ο Φιλίπ Πετρούσεβ που ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ… έγινε εν τέλει ο… μοιραίος λόγω του φάουλ στον Τζαμπάρι Πάρκερ στο τέλος. Ο Μόουζες Ράιτ τον ακολούθησε σε απόδοση, με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ είχε 10 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ στο μηδέν, με 0/5 τρίποντα έμεινε ο Κέινααν. Δεν αγωνίστηκε ο αρχηγός του Ολυμπιακού για τρίτο διαδοχικό ματς, Κώστας Παπανικολάου.

The shot that sent us to OT… @nicolapro7 calmest man in the arena 🥶 #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/lQgC4E13vm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2024