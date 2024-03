8 σημάδια που μαρτυρούν ότι είστε πιο ευτυχισμένοι μόνοι παρά σε σχέση

Για κάθε άνθρωπο, η συντροφικότητα έχει διαφορετική σημασία και διαφορετικό πρόσημο. Οι συντροφικές σχέσεις προσφέρουν ζεστασιά, ασφάλεια, χαρά και υποστήριξη. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτερα όταν είναι μόνοι, παρά όταν βρίσκονται σε κάποια σχέση. Βρίσκουν μεγαλύτερη χαρά στην μοναχικότητα, την ηρεμία και τη γαλήνη. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Η μοναχικότητα, όταν είναι συνειδητή επιλογή, είναι υπέροχη.

Έχουν παρατηρηθεί 8 χαρακτηριστικά σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος άνθρωπος είναι πιο ευτυχισμένος μόνος, παρά σε μία συντροφική σχέση.

Τα 8 σημάδια που μαρτυρούν ότι είστε πιο ευτυχισμένοι μόνοι σας και πώς εκφράζονται

Λαχταράτε τον προσωπικό σας χρόνο

Είστε πολύ ανεξάρτητοι

Οι σχέσεις σας εξαντλούν

Είστε πιο παραγωγικοί όταν είστε μόνοι

Απολαμβάνετε την παρέα του εαυτού σας

Δεν είστε διατεθειμένοι να συμβιβαστείτε

Επιδιώκετε την προσωπική σας εξέλιξη

Δεν σας φοβίζει η μοναξιά

Η μοναξιά δεν είναι κάτι που σας φοβίζει-το αντίθετο, την αγαπάτε. Σε αντίθεση με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι γεμίζουν το πρόγραμμά τους ώστε να αποφύγουν να μείνουν μόνοι τους, εσείς απολαμβάνετε τις στιγμές ηρεμίας σας. Ανυπομονείτε να διαβάσετε το βιβλίο σας, να κάνετε μία βόλτα, ή να χαλαρώσετε, μένοντας μόνοι με τις σκέψεις σας.

Η μοναξιά δεν σας φοβίζει-το αντίθετο, τη χαίρεστε. Στην ίδια λογική, όταν βρίσκεστε σε σχέση, νιώθετε ότι σας κλέβουν αυτές τις προσωπικές στιγμές. Όχι πως δεν θέλετε να είστε μαζί με τον σύντροφό σας, αλλά η αίσθηση του δικού σας, προσωπικού χώρου, σας δίνει μοναδική ελευθερία. Αν έχετε ανάγκη τον προσωπικό σας χρόνο, αυτό είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι ίσως είστε πιο χαρούμενοι μόνοι παρά σε μία σχέση. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό-το αντίθετο, εκείνο που έχει σημασία είναι να γνωρίζετε τι σας γεμίζει, σας κάνει χαρούμενους, και να το επιδιώκετε.

Είστε πολύ ανεξάρτητοι

Οι ειδικοί στον τομέα των σχέσεων, συχνά βλέπουν ανθρώπους που νιώθουν ότι σε μία σχέση ασφυκτιούν. Όταν είναι με κάποιον σύντροφο, νιώθουν να χάνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους, την ανεξαρτησία τους. Αν η ανεξαρτησία σας είναι ζωτική για την εξέλιξή σας, αν θέλετε να λαμβάνετε μόνοι σας τις αποφάσεις σας, χωρίς τη γνώμη κανενός άλλου, αυτό είναι ένα αξιόπιστο σημάδι.

Μπορεί ν’ ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν θέλουν να είναι υπόλογοι πουθενά, των ανθρώπων εκείνων που η δυνατότητα να πάνε ένα ταξίδι μόνοι ή να αλλάξουν καριέρα χωρίς να ανησυχούν για τις συνέπειες. Αν προτεραιότητα για εσάς έχει η ανεξαρτησία σας και όχι η σχέση, τότε είστε πιο ευτυχισμένοι μόνοι σας, παρά με κάποιον σύντροφο.

Οι σχέσεις σας εξαντλούν

Για ορισμένους ανθρώπους, συντροφική σχέση δεν σημαίνει ολοκλήρωση και χαρά αλλά συναισθηματική εξάντληση. Αν, όταν είστε σε σχέση, νιώθετε συναισθηματικά ή ψυχικά εξαντλημένοι όταν είστε με τον σύντροφό σας, αυτό μπορεί να μαρτυρά ότι είστε πιο χαρούμενοι όταν είστε μόνοι. Οι σχέσεις πρέπει να δημιουργούνται ώστε να προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη, όχι διαρκή εξάντληση.

Το βιβλίο Breaking The Attachment: How To Overcome Codependency in Your Relationship, αναλύει τη σημασία της αναγνώρισης της συναισθηματικής εξάντλησης σε μία σχέση. Κάποιες φορές ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε τον εαυτό μας είναι να πάρουμε μία απόσταση και να σκεφτούμε αν, τελικά η σχέση μας γεμίζει ή μας εξαντλεί. Σε περίπτωση που μας εξαντλεί, είναι καιρός να υποχωρήσουμε και να απολαύσουμε τη συντροφιά του εαυτού μας.

Είστε πιο παραγωγικοί όταν είστε μόνοι

Μπορεί να μοιάζει παράδοξο όμως για ορισμένους ανθρώπους ισχύει. Υπάρχουν άνθρωποι που μόνοι τους, είναι περισσότερο παραγωγικοί και δημιουργικοί απ’ ό,τι όταν είναι σε σχέση. Αν το να είστε σε σχέση, σας κάνει αντιπαραγωγικούς, αν λαχταράτε την ελευθερία , την ευελιξία και την αυξημένη παραγωγικότητα που προσφέρει η εργένικη ζωή, αυτό αποτελεί σημάδι ότι είστε πιο ευτυχισμένοι μόνοι σας. Η εργένικη ζωή σημαίνει μεγαλύτερο έλεγχο του προγράμματος.

Ο άνθρωπος που είναι μόνος έχει στη διάθεσή του περισσότερο χρόνο να επικεντρωθεί στους προσωπικούς του στόχους, την καριέρα, τις αγαπημένες ασχολίες και κάθε άλλη φιλοδοξία που είναι σημαντική στη ζωή του. Ένας εργένης δεν χρειάζεται να μοιράσει τον χρόνο του, ούτε να διαπραγματευτεί τη διαχείρισή του. Αν έχετε παρατηρήσει ότι, τις περιόδους που είστε μόνοι, η παραγωγικότητά σας εκτοξεύεται, τότε αυτό μαρτυρά ότι η μοναχικότητα σας ικανοποιεί και σας γεμίζει, καθώς και ότι είστε πιο ευτυχισμένος μόνος/-η.

Απολαμβάνετε την παρέα του εαυτού σας

Αν θεωρείτε ότι η πιο χαλαρωτική συντροφιά είναι η συντροφιά του εαυτού σας, αν είστε απολύτως ευτυχισμένος όταν μένετε μόνοι με τις σκέψεις σας, χαίρεστε τα χόμπι και τον μοναχικό χρόνο σας, αυτό είναι ένδειξη που μαρτυρά ότι μόνος, είστε πιο ευτυχισμένος. Η αίσθηση αυτή δεν σημαίνει ότι είστε ερημίτης ή ότι αποφεύγετε την ανθρώπινη επαφή.

Αλλά σημαίνει ότι είστε άνετος με τον εαυτό σας, απολαμβάνετε την παρέα σας και δεν χρειάζεστε κάποιον να σας γεμίσει κανένα κενό. Για την ακρίβεια, η δυνατότητα ενός ανθρώπου να χαίρεται τη συντροφιά του εαυτού του είναι μεγάλη δύναμη, αφού είναι χαρακτηριστικό δείγμα ενός ανθρώπου που είναι αυτάρκης και δεν βασίζεται στους άλλους για να νιώθει ευτυχισμένος.

Δεν είστε διατεθειμένοι να συμβιβαστείτε

Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να παραμένουν σε σχέσεις μόνο από τον φόβο της μοναξιάς. Προτιμούν να συμβιβαστούν σε μία σχέση που δεν τους ικανοποιεί ή δεν τους αξίζει μόνο και μόνο επειδή φοβούνται την μοναξιά. Αν είστε από τους ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται, που προτιμάτε την μοναξιά απ’ το να συμβιβαστείτε με λιγότερα, που αναγνωρίζετε την αξία σας και δεν τη θυσιάζετε μόνο για να είστε σε μία σχέση, τότε είστε διαφορετικός.

Δεν σας φοβίζει η μοναξιά αλλά σας φοβίζει η ιδέα να είστε με κάποιον που δεν σας εκτιμά ή δεν σας σέβεται. Αν προτιμάτε να περιμένετε μέχρι να βρείτε έναν σύντροφο με τον οποίο πραγματικά ταιριάζετε και δεν βιάζεστε να δημιουργήσετε σχέσεις από φόβο, τότε αυτό είναι ένδειξη που μαρτυρά πως είστε πιο χαρούμενοι μόνοι. Η παραδοχή ότι η μοναξιά είναι προτιμότερη απ’ τον συμβιβασμό, απαιτεί πολύ κουράγιο και μεγάλη ειλικρίνεια.

Επιδιώκετε την προσωπική σας εξέλιξη

Η εργένικη ζωή προσφέρει μοναδική δυνατότητα για προσωπική εξέλιξη, καθώς είναι πρόσφορο έδαφος για αυτό-ανακάλυψη και πρόοδο. Είναι σαφές σημάδι, αν δίνετε μεγαλύτερη αξία στην προσωπική ανάπτυξη παρά στη συντροφικότητα. Μπορεί ν’ αγαπάτε την ελευθερία να ανακαλύπτετε νέα ενδιαφέροντα, ασχολίες, να θέλετε ν’ αφοσιώνεστε στις αγαπημένες σας δραστηριότητες χωρίς περισπασμούς. Αν είστε άνθρωπος που βλέπει την μοναξιά ως ευκαιρία για αυτοβελτίωση και προσωπική ανάπτυξη, αυτό μπορεί να μαρτυρά ότι, μόνος σας, είστε πιο χαρούμενος απ’ ό,τι σε σχέση.

Δεν σας φοβίζει η μοναξιά

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η μοναξιά είναι σκληρή, μπορεί να μας αποξενώσει και να μας δημιουργήσει ένα αίσθημα κενού. Εσάς όμως, δεν σας τρομάζει καθόλου. Αναγνωρίζετε την μοναξιά ως κομμάτι της ζωής, ξέρετε ότι είναι ένα παροδικό συναίσθημα, είτε είμαστε σε σχέση είτε μόνοι μας. Έχετε μάθει να αποδέχεστε και να βιώνετε την μοναξιά ως κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας.

Αντί να την αποφεύγετε με κάθε κόστος ή να την ξεγελάτε με μία σχέση που δεν σας ικανοποιεί πραγματικά, την βιώνετε, είστε άνετος με την μοναξιά. Το κυριότερο, δεν επιτρέπετε στην μοναξιά να καθορίσει τις αποφάσεις σας. Η δύναμη και η ανθεκτικότητα στην διαχείριση της μοναξιάς, αποτελεί ένα ισχυρό σημάδι ότι μάλλον είστε πιο χαρούμενοι μόνοι σας. Αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη πολύ υψηλότερης συναισθηματικής ωριμότητας και αυτογνωσίας από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ειλικρινά, πρέπει να είστε περήφανοι.

Tip: Αν αναγνωρίσατε τα 8 χαρακτηριστικά σημάδια που δείχνουν ότι είστε πιο ευτυχισμένοι μόνοι σας, παρά σε μία σχέση, γνωρίζετε τον λόγο που επιλέγετε να είστε μόνοι. Να θυμάστε ότι στα ζητήματα συντροφικότητας, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το μόνο που έχει αξία, είναι να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Η ευτυχία σας εξαρτάται από εσάς αποκλειστικά και αξίζετε να την επιδιώκετε.