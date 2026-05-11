Η Μπιντ Τζμπέιλ «έχει γίνει μια εκδοχή της Γάζας», φέρεται να δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Η Μπιντ Τζμπέιλ, η πόλη στο νότιο Λίβανο την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πολιορκήσει, «έχει γίνει μια εκδοχή της Γάζας», φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο στόχος της πρόσφατης επίσκεψής του στη Δαμασκό ήταν «να αυξήσει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Λιβάνου και Συρίας», σημειώνοντας ότι «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με τη συριακή πλευρά, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν σύντομα εμφανή», αναφέρει .

«Η πλειοψηφία του Λιβάνου υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου», φέρεται να είπε, αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα, προσθέτοντας ότι ο Λίβανος «απαίτησε μια σαφή ατζέντα για την ισραηλινή αποχώρηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

«Δεν επιλέξαμε τον πόλεμο, αλλά η χώρα μας σύρθηκε στην αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Αμερικής», είπε, σημειώνοντας ότι «68 λιβανέζικα χωριά βρίσκονται τώρα υπό ισραηλινό έλεγχο λόγω αυτού του πολέμου».

Πηγή: Aljazeera