Η Μπιντ Τζμπέιλ «έχει γίνει μια εκδοχή της Γάζας», φέρεται να δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

lebanon
Άνθρωποι θρηνούν τη δημοσιογράφο Αμάλ Χαλίλ, η οποία σκοτώθηκε στις 22 Απριλίου μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευε ένα κτίριο στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, στο νότιο Λίβανο [Αρχείο: Wael Hamzeh/EPA]
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Μπιντ Τζμπέιλ, η πόλη στο νότιο Λίβανο την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πολιορκήσει, «έχει γίνει μια εκδοχή της Γάζας», φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Λίβανος: Νεκροί δύο διασώστες οργανισμού άμεσης βοήθειας από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο στόχος της πρόσφατης επίσκεψής του στη Δαμασκό ήταν «να αυξήσει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Λιβάνου και Συρίας», σημειώνοντας ότι «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με τη συριακή πλευρά, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν σύντομα εμφανή», αναφέρει .

«Η πλειοψηφία του Λιβάνου υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου», φέρεται να είπε, αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα, προσθέτοντας ότι ο Λίβανος «απαίτησε μια σαφή ατζέντα για την ισραηλινή αποχώρηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

«Δεν επιλέξαμε τον πόλεμο, αλλά η χώρα μας σύρθηκε στην αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Αμερικής», είπε, σημειώνοντας ότι «68 λιβανέζικα χωριά βρίσκονται τώρα υπό ισραηλινό έλεγχο λόγω αυτού του πολέμου».

Πηγή: Aljazeera

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο – Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily ...

Μόνο αν έχετε αψεγάδιαστη όραση θα βρείτε το κρυμμένο παγωτό στην φωτογραφία σε 9 δευτερόλεπτα

Μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά: «Στροφή» στα φθηνά προϊόντα – Πώς η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:37 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και 30άρια σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Από ένα κοκτέιλ ζέστης μαζί με αφρικανική σκόνη θα χαρακτηρίζεται ο καιρός σήμερα Δευτέρα 11 Μ...
04:00 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

CENTCOM: Εκπαίδευση πεζοναυτών σε άσκηψη κατάληψης «μη συνεργάσιμων» πλοίων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command – CENTCOM) ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί πεζοναύ...
20:46 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουμε κάθε στόχο – Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο The National Desk, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
20:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: Προειδοποίηση για «αποφασιστική» απάντηση στα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων στα Στενά...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media