Λίβανος: Νεκροί δύο διασώστες οργανισμού άμεσης βοήθειας από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

lebanon
Ένα αγόρι κλαίει καθώς κρατάει το σώμα της 6 μηνών Mariam Fahos, η οποία σκοτώθηκε μια μέρα νωρίτερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Saksakiyah, κατά τη διάρκεια μιας κηδείας στη νότια πόλη-λιμάνι της Σιδώνας, στον Λίβανο [Mohammed Zaatari/AP]
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, οργάνωσης συνδεόμενης με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή.

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού έπληξαν πάνω από 20 κοινότητες στον νότιο Λίβανο χθες. Ανάμεσά τους ήταν δύο ή τρία χωριά από τα οποία ο ισραηλινός στρατός είχε διατάξει νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.

Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον τη 17η Απριλίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, κινήματος συμμαχικού προς το Ιράν, συνεχίζουν να είναι καθημερινές.

Το Ισραήλ «στοχοποίησε απευθείας, με δυο πλήγματα, δυο εγκαταστάσεις της Επιτροπής Υγείας» στην Καλαουίγια και στην Τεμπνίν, ανέφερε το υπουργείο Υγείας, καταγγέλλοντας τη «συνέχιση (…) των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου».

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν χθες «πάνω από 20 τρομοκρατικές υποδομές», συμπεριλαμβανομένων «κέντρων διοίκησης» και «αποθηκών όπλων».

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις, κυρίως με drones, εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί ξανά τις τελευταίες μέρες. Συνολικά, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έκτοτε έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη 2η Μαρτίου 2.846 άνθρωποι, ανάμεσά τους 108 διασώστες.

Κάνοντας λόγο περί όρων της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ διατείνεται πως διατηρεί το «δικαίωμα» να δρα στη λιβανική επικράτεια εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων «σε νόμιμη άμυνα». Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τον όρο αυτό.

Νέες συνομιλίες των κυβερνήσεων των δυο γειτονικών κρατών, τα οποία παραμένουν από τεχνική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948, προγραμματίζεται να διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τον διάλογο αυτό, άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση στη Βηρυτό πως «παραδίδεται» άνευ όρων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα-Σταματήστε το μίσος

Χανταϊός: Οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση και τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έρχεται η ΚΥΑ για 70.000 vouchers

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:00 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

CENTCOM: Εκπαίδευση πεζοναυτών σε άσκηψη κατάληψης «μη συνεργάσιμων» πλοίων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command – CENTCOM) ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί πεζοναύ...
20:46 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουμε κάθε στόχο – Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο The National Desk, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
20:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: Προειδοποίηση για «αποφασιστική» απάντηση στα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων στα Στενά...
17:19 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τροχαίο-σοκ στον Καναδά: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη Scott Road, στο Δέλτ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media