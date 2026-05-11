Βόρεια Κορέα: Συνταγματική πρόβλεψη για πυρηνικό χτύπημα αν δολοφονηθεί ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Την πρόβλεψη ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας ή θανάτου του ηγέτη της, Κιμ Γιονγκ Ουν, θα ενεργοποιεί «αυτόματη και άμεση» πυρηνική απάντηση ως αντίποινα, ενσωμάτωσε στο συνταγματικό της πλαίσιο η Βόρεια Κορέα, εν μέσω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και άλλων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια πρόσφατης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η νέα πρόβλεψη καθορίζει ότι εάν το σύστημα διοίκησης των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας τεθεί σε κίνδυνο ή εάν ο ηγέτης σκοτωθεί από ξένη δύναμη, θα εκτελείται αυτόματα πυρηνικό πλήγμα χωρίς περαιτέρω πολιτική απόφαση. Η διατύπωση αυτή ουσιαστικά μειώνει δραστικά τον χρόνο αντίδρασης και αφαιρεί την ανάγκη ανθρώπινης έγκρισης σε περίπτωση κρίσης.

Η αναθεώρηση φέρεται να εγκρίθηκε σε συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης στην Πιονγκγιάνγκ και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα μέσω ενημέρωσης προς τις νοτιοκορεατικές αρχές.

Όπως μεταδίδει η Telegraph, στο νέο πλαίσιο, η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της ηγεσίας της θα ισοδυναμεί με υπαρξιακή απειλή για το κράτος και θα ενεργοποιεί πυρηνική αντίδραση χωρίς καθυστέρηση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτροπής, αλλά ταυτόχρονα για μια κίνηση που αυξάνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης σε περίπτωση κρίσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην κορεατική χερσόνησο.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει εντείνει τις δοκιμές πυραύλων και έχει ανακοινώσει νέα οπλικά συστήματα, ενώ παράλληλα η ένταση με τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει υψηλή.