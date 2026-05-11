Βόρεια Κορέα: Συνταγματική πρόβλεψη για πυρηνικό χτύπημα αν δολοφονηθεί ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

kim
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την πρόβλεψη ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας ή θανάτου του ηγέτη της, Κιμ Γιονγκ Ουν, θα ενεργοποιεί «αυτόματη και άμεση» πυρηνική απάντηση ως αντίποινα, ενσωμάτωσε στο συνταγματικό της πλαίσιο η Βόρεια Κορέα, εν μέσω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και άλλων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια πρόσφατης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η νέα πρόβλεψη καθορίζει ότι εάν το σύστημα διοίκησης των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας τεθεί σε κίνδυνο ή εάν ο ηγέτης σκοτωθεί από ξένη δύναμη, θα εκτελείται αυτόματα πυρηνικό πλήγμα χωρίς περαιτέρω πολιτική απόφαση. Η διατύπωση αυτή ουσιαστικά μειώνει δραστικά τον χρόνο αντίδρασης και αφαιρεί την ανάγκη ανθρώπινης έγκρισης σε περίπτωση κρίσης.

Η αναθεώρηση φέρεται να εγκρίθηκε σε συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης στην Πιονγκγιάνγκ και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα μέσω ενημέρωσης προς τις νοτιοκορεατικές αρχές.

Όπως μεταδίδει η Telegraph, στο νέο πλαίσιο, η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της ηγεσίας της θα ισοδυναμεί με υπαρξιακή απειλή για το κράτος και θα ενεργοποιεί πυρηνική αντίδραση χωρίς καθυστέρηση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτροπής, αλλά ταυτόχρονα για μια κίνηση που αυξάνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης σε περίπτωση κρίσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην κορεατική χερσόνησο.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει εντείνει τις δοκιμές πυραύλων και έχει ανακοινώσει νέα οπλικά συστήματα, ενώ παράλληλα η ένταση με τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει υψηλή.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα-Σταματήστε το μίσος

Χανταϊός: Οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση και τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έρχεται η ΚΥΑ για 70.000 vouchers

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:46 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουμε κάθε στόχο – Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο The National Desk, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
20:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: Προειδοποίηση για «αποφασιστική» απάντηση στα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων στα Στενά...
17:19 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τροχαίο-σοκ στον Καναδά: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη Scott Road, στο Δέλτ...
16:45 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού επιβατών από το «MV Hondius» – Απόβαση Βρετανών αλεξιπτωτιστών στο Τριστάν ντα Κούνια για ύποπτο κρούσμα

Η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», που επλήγη από ξέσπασμα του χανταϊού...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media