Τραγωδία στην Κολομβία: 4 εργαζόμενοι νεκροί από νέα έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

KOLOMBIA
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία, περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους πριν από μια εβδομάδα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

«Οι τέσσερις εργαζόμενοι σε ορυχείο, που είχαν παγιδευτεί (…) στη Λας Κίντας, στην κοινότητα Κουκουνουβά, βρέθηκαν νεκροί», ανέφερε μέσω X ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπογοτά.

Είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι τέσσερις εργαζόμενοι είχαν παγιδευτεί εξαιτίας έκρηξης το Σάββατο. Βρίσκονταν σε στοά βάθους 500 μέτρων, σημείωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνά σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας κι αποδίδονται κατά κανόνα στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές, κυρίως σε όσα λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Την περασμένη Δευτέρα, έκρηξη σε άλλο ανθρακωρυχείο, και σε εκείνη την περίπτωση σε μεγάλο βάθος, στον δήμο Σουτατάουσα, επίσης στην Κουντιναμάρκα, στοίχισε τη ζωή σε εννιά εργαζόμενους.

Έξι συνάδελφοί τους επέζησαν. Ακόμη έξι εργαζόμενοι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στον ίδιο δήμο, τον Σουτατάουσα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα-Σταματήστε το μίσος

Χανταϊός: Οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση και τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έρχεται η ΚΥΑ για 70.000 vouchers

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:46 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουμε κάθε στόχο – Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο The National Desk, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
20:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: Προειδοποίηση για «αποφασιστική» απάντηση στα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων στα Στενά...
17:19 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τροχαίο-σοκ στον Καναδά: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη Scott Road, στο Δέλτ...
16:45 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού επιβατών από το «MV Hondius» – Απόβαση Βρετανών αλεξιπτωτιστών στο Τριστάν ντα Κούνια για ύποπτο κρούσμα

Η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», που επλήγη από ξέσπασμα του χανταϊού...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media