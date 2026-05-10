Τροχαίο-σοκ στον Καναδά: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Καναδάς μοτοσυκλέτα τροχαίο
Πηγή: Χ / @sarbrajskahlon
Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη Scott Road, στο Δέλτα της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, όταν μια σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας είχε ως αποτέλεσμα η μηχανή να βρεθεί να αιωρείται σε μεγάλο ύψος πάνω από το οδόστρωμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο του εμπορικού κέντρου Scottsdale Centre, κοντά στην 71η Λεωφόρο.


Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η μοτοσικλέτα -ένα πρόσφατο μοντέλο Suzuki GSXR- εκτινάχθηκε και «παγιδεύτηκε» στον φωτεινό σηματοδότη που ελέγχει τη διασταύρωση, παραμένοντας κρεμασμένη ψηλά στον αέρα.

Κυκλοφοριακό χάος και τραυματισμός

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χωρίς να φέρει απειλητικά τραύματα για τη ζωή του.


Αντίθετα, ο οδηγός του αυτοκινήτου, μιας ασημί BMW που υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος, δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: Χ

Το ατύχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έπρεπε να διαχειριστούν το πρωτοφανές σκηνικό.

Η Scott Road παρέμεινε κλειστή μεταξύ των οδών 70 και 72 για αρκετή ώρα, προκειμένου τα συνεργεία να απομακρύνουν τα συντρίμμια και τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Ερωτήματα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα οχήματα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Παρά το γεγονός ότι οι εικόνες της μηχανής να αιωρείται πάνω από τον δρόμο έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας έντονη δημοσιότητα, η Αστυνομία του Δέλτα επέλεξε να μην προχωρήσει σε επίσημη γραπτή δήλωση ή δελτίο Τύπου για τα αίτια του συμβάντος.

