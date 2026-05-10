Τροχαίο-σοκ στον Καναδά: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη Scott Road, στο Δέλτα της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, όταν μια σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας είχε ως αποτέλεσμα η μηχανή να βρεθεί να αιωρείται σε μεγάλο ύψος πάνω από το οδόστρωμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο του εμπορικού κέντρου Scottsdale Centre, κοντά στην 71η Λεωφόρο.

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle. Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured. Scott Rd… pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026



Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η μοτοσικλέτα -ένα πρόσφατο μοντέλο Suzuki GSXR- εκτινάχθηκε και «παγιδεύτηκε» στον φωτεινό σηματοδότη που ελέγχει τη διασταύρωση, παραμένοντας κρεμασμένη ψηλά στον αέρα.

Κυκλοφοριακό χάος και τραυματισμός

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χωρίς να φέρει απειλητικά τραύματα για τη ζωή του.

Delta, Vancouver BC a very bad motorcycle accident has happened. No Updates yet on the victim pic.twitter.com/bDEPIF2jYh — Visca Barca (@CuleKingdom) May 10, 2026



Αντίθετα, ο οδηγός του αυτοκινήτου, μιας ασημί BMW που υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος, δεν τραυματίστηκε.

Το ατύχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έπρεπε να διαχειριστούν το πρωτοφανές σκηνικό.

Η Scott Road παρέμεινε κλειστή μεταξύ των οδών 70 και 72 για αρκετή ώρα, προκειμένου τα συνεργεία να απομακρύνουν τα συντρίμμια και τα εμπλεκόμενα οχήματα.

A traffic accident in Canada has gone viral after the wreckage left a motorcycle hanging off of a traffic light. Fortunately, the rider of the motorcycle survived, and the driver of the vehicle he crashed into wasn’t injured. pic.twitter.com/7LrQcK7sEP — Pubity (@pubity) May 10, 2026

Ερωτήματα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα οχήματα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Παρά το γεγονός ότι οι εικόνες της μηχανής να αιωρείται πάνω από τον δρόμο έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας έντονη δημοσιότητα, η Αστυνομία του Δέλτα επέλεξε να μην προχωρήσει σε επίσημη γραπτή δήλωση ή δελτίο Τύπου για τα αίτια του συμβάντος.