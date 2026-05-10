Οι αντιδράσεις για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Realnews

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης άνοιξε τα χαρτιά του, παραχωρώντας αποκλειστική συνέντευξη στη Realnews. Ο πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου έλυσε την πολύχρονη σιωπή του και μίλησε για τον πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή.

Ενόψει του Συνεδρίου της ΝΔ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης στέλνει σαφές μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι «θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα», ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει γερό στομάχι.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου τονίζει: «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα».

Ανδρουλάκης: Ο Δημητριάδης κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του

Τη συνέντευξή του κ. Δημητριάδη στη Realnews σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα καθώς και ότι δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ’ όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τσουκαλάς: Επιδιώκει πολιτικό ρόλο και στέλνει μήνυμα ότι δεν θα συνεχίσει να πληρώνει πολιτικό τίμημα

«Ο κ. Δημητριάδης από θέση αφ’ υψηλού στο απυρόβλητο χάρη στις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του θείου του και Πρωθυπουργού, δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση. Ο «επιτελικός ωτακουστής», (εξουσιοδοτούμενος βάσει της 344 απόφασης, ΦΕΚ 2659/2021, « με εντολή Πρωθυπουργού να υπογράφει έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην Ε.Υ.Π»), μας πληροφορεί ότι «έγινε θυσία» για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα (!).

Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να γνωρίζει ότι πατριωτικό καθήκον δεν είναι η δημιουργία ενός παρακράτους παράνομων παρακολουθήσεων, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Είναι σίγουρα, όμως, η λογοδοσία και η τιμωρία όσων το επινόησαν και χειραγωγούν τους θεσμούς για να εξασφαλίσουν την ασυλία τους», σημείωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Πάντως, συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αυτή η επισήμανση του κ. Δημητριάδη, έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς, όπως σημειώνει στη δήλωσή του, «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

«Σε ένα κράτος δικαίου, οι μυστικές υπηρεσίες δεν προστατεύονται από τον κ. Δημητρίαδη — προστατεύονται από τη νομιμότητα και τον δημοκρατικό έλεγχο. Η επίκληση της «εθνικής ασφάλειας» για να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων δεν είναι υπευθυνότητα, είναι κανονικοποίηση αυταρχικών πρακτικών. Και η προσπάθεια του κ. Δημητριάδη να εμφανιστούν όσοι ζητούν απαντήσεις, όπως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ως «τοξικοί» ή υποκινούμενα «κέντρα», είναι η κλασικότερη μέθοδος πολιτικής υπεκφυγής: όταν δεν μπορείς να υπερασπιστείς τις πράξεις σου, επιτίθεσαι σε όσους τις αποκαλύπτουν.

Δεδομένου ότι αποφάσισε να σπάσει δημοσίως τη σιωπή του, ας μας απαντήσει σε μερικά ερωτήματα που δεν του τέθηκαν :

Ως προϊστάμενος της ΕΥΠ σύμφωνα με τα καθήκοντα του: γιατί παρακολουθούνταν ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μυλωνάκης και στενοί τους συνεργάτες; «Προστατευόταν» η πατρίδα και τότε;

Γνωρίζει τον κ. Ντίλιαν; Τι έχει να πει για τους ισχυρισμούς του ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές;

Πώς εξηγεί τους κοινούς στόχους ΕΥΠ-predator;

Ως νομικός πώς κρίνει το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, που άφησε την υπόθεση στο αρχείο είχε άμεση εμπλοκή στην υπόθεση καθώς με την υπογραφή του εκτελούνταν υποκλοπές;

Όσο αποφεύγει να απαντά στα επίμονα ερωτήματα, δεν δείχνει θάρρος αλλά θράσος. Το ότι αντί να λογοδοτεί, επιδιώκει εμφανή πολιτικό ρόλο, είναι το κορυφαίο στιγμιότυπο της παρακμής που βιώνει η χώρα» επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει:

«Ο κ. Δημητριάδης δεν ήταν ένας απλός κομματικός στρατιώτης που «θυσιάστηκε». Ήταν ο πλέον στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο πιο ισχυρός παρασκηνιακός παράγοντας της κυβέρνησης, και το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου την περίοδο που εξελισσόταν το σκάνδαλο. Γενικόλογες αναφορές σε «πολιτική ευθύνη» και «διαπλοκή» δεν αρκούν. Οφείλει να σταθεί μπροστά στη Δικαιοσύνη και να δώσει συγκεκριμένες, δημόσιες, καταγεγραμμένες απαντήσεις για τον ρόλο του και όσα υποστηρίζει.

Στη νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που θα κληθεί να καταθέσει. Η μάχη με το σκοτάδι είναι υπαρξιακή για το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα μας. Εκλογές εδώ και τώρα για νικήσει το φως οριστικά».

«Πλήρης δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

«Αποκάλυψη! Πλήρης δικαίωση για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος. Ο πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει; Πόσο μπορεί να σιωπά; Φοβάται να μιλήσει ο θείος μην του πει κι άλλα ο ανιψιός;

Παραδέχεται ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια. Παραδέχεται ότι κινούσε τα νήματα της ΕΥΠ – Predator. Καλύπτει το πραξικόπημα του Αρείου Πάγου. Ο κ. Δημητριάδης εκπροσωπεί την Ομερτά. Αυτός είναι το χέρι του παρακράτους.

Η σημερινή συνέντευξη στην Realnews επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του. Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ανιψιού του πρωθυπουργού και πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων. Αναφέρει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή του, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα.

Πώς ανέλαβε την ευθύνη; Παραιτούμενος και σιωπώντας; Η ανάληψη ευθυνών απαιτεί δημόσια λογοδοσία και τοποθέτηση. Επίσης, πώς αντιλαμβάνεται την προστασία των συμφερόντων όλων των παραπάνω ο κ. Δημητριάδης είναι ένα θέμα.

Αναφέρει και μάλιστα ξεκάθαρα, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του χάλασε τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζεται και θα συνεχίσει να το κάνει ανέφερε χαρακτηριστικά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Ποια είναι τα ονοματεπώνυμα αυτής της διαπλοκής που κάνει κακό στη χώρα και την πολέμησε ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη; Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος καταλάβαμε ακριβώς τι έχει γίνει και τι καταλογίζει η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Και συνεχίζει: «πρέπει να υπάρχει σωστή επαφή του κέντρου με τους βουλευτές, με τις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ, με τα εμπορικά, οικονομικά και τεχνικά επιμελητήρια, τους αγρότες και ούτω καθεξής, ώστε να πληροφορούμαστε γρήγορα τις ανάγκες και να επεμβαίνουμε».

Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς, είναι μόνη της απόλυτα ειλικρινής και διαφανής η απάντηση του κ. Δημητριάδη. Ο κυνισμός της ειλικρίνειας ξεπέρασε τα ψέματα της συγκάλυψης. «Από το 2022, που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση», αναφέρει σε άλλο σημείο. Τι ακριβώς εννοεί; Η σιωπή, οι απειλές, οι εκβιασμοί, οι SLAPP αγωγές είναι η προστασία της ΝΔ και του Μαξίμου; Για τον κ. Δημητριάδη φαίνεται ότι εκτός από τις φιλίες, που είναι ιερές, ιερές είναι και οι κουμπαριές», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.