ΑΕΚ: Χαμός στην Allwyn Arena και στα αποδυτήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΑΕΚ, πανηγυρισμοί
Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Σε ένα παιχνίδι που η “Ένωση” βρέθηκε να χάνει με 1-0 από τον Παναθηναϊκό, οι “κιτρινόμαυροι” βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και κατάφεραν με τέρματα του Ζίνι και του Ζοάο Μάριο να φτάσουν στην ολική ανατροπή και να στεφθούν από σήμερα πρωταθλητές Ελλάδας, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Όπως ήταν φυσικό με την λήξη της αναμέτρησης ο κόσμος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια γιορτάζοντας το πρωτάθλημα μαζί με τους παίκτες της Ένωση. Χαμός επικράτησε και στα αποδυτήρια της ομάδας.

Δείτε φωτογραφία από τους έξαλλους πανηγυρισμούς

