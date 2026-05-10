Τραμπ: Θα συνομιλήσει απόψε με τον Νετανιάχου – ΗΠΑ και Ισραήλ «συντονίζουν» τις κινήσεις τους μετά την απάντηση του Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μια ιδιαίτερα επιθετική ρητορική κατά του Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά αφού η Τεχεράνη απέστειλε την απάντησή της στο Πακιστάν, σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «παιχνίδια καθυστέρησης» του Ιράν κατά των ΗΠΑ, τα τελευταία 47 χρόνια.

Η παρέμβαση αυτή σημειώνεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, λίγο πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει απόψε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με σκοπό τον πλήρη συντονισμό των θέσεών τους, μεταδίδει το Channel 12.

Στη δήλωσή του, ο Τραμπ εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της πολιτικής της Τεχεράνης, ενώ στράφηκε με σφοδρότητα κατά των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, κατηγορώντας τους ότι χρηματοδότησαν την Τεχεράνη με «βαλίτσες με μετρητά».

«Εγκατέλειψαν το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους», έγραψε μεταξύ άλλων στο Truth Social.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, σε συνέντευξή στο CBS δήλωσε πως ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

