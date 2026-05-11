Μάριος Ηλιόπουλος: «Αυτή είναι η ΑΕΚ – Πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

ILIOPOULOS
(INTIME)
Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος για την «Ένωση», τόνισε πως η ομάδα του είναι με «το σπαθί της» πρωταθλήτρια Ελλάδος, δείχνοντας προς πάσα ενδιαφερόμενο το επίπεδο της.

«Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς διαδικασίες κάτω από το τραπέζι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΑΕΚ, αφιερώνοντας το τρόπαιο «στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Σήμερα μοιράσαμε σε 25 χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ αυτές τις 4 μέρες για ενθύμιο με το κασκόλ. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ απόψε και σε όλη της την πορνεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμό ενός λαού από την Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη που κατάφερε και ξερίζωσε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα, τα συστήματα, όλη τη βρωμιά. Με το «ευ αγωνίζεσθαι» κάτι που πέρσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς διαδικασίες κάτω από το τραπέζι.

Αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία, για μια καινούργια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό που έχει τόσο ανάγκη να βάλει το όραμα του, τα όνειρα του, τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπη.

Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά που έχουν ανάγκη τον αθλητισμό. Για να μπορούν τα νέα παιδιά να οραματίζονται, να διεκδικούν, να μπορούν να δουν, κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα.»

