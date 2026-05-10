Καλλιθέα: Βίντεο από την καταδίωξη του 58χρονου που πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ – «Θα σας σκοτώσω όλους» φώναζε

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου 2026 έξω από κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ μέσα στο κλαμπ, τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 11:30 το πρωί, όταν ο 58χρονος, που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο μαγαζί και άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους θαμώνες, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους». Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το μπαρ, όπου έντονη αντιπαράθεση με την 43χρονη μπαργούμαν. Τότε ο 58χρονος πυροβόλησε την 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου ούζι, τραυματίζοντας την στο λαιμό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς μέσα στο μαγαζί τη στιγμή των πυροβολισμών υπήρχαν τουλάχιστον 30 άτομα. Η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, βγήκε αιμόφυρτη από το μαγαζί, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ένας από τους οδηγούς σταμάτησε και την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Παράλληλα, ο δράστης βγήκε από το μπαρ, και άρχισε να πυροβολεί προς τον τοίχο όπου βρίσκεται η ταμπέλα του μαγαζιού. Στην συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει με ένα μαύρο SUV. Οι αστυνομικοί όμως τον καταδίωξαν και λίγα μέτρα παρακάτω κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν και το όπλο που χρησιμοποίησε ο 58χρονος, κρυμμένο κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

Βίντεο από την καταδίωξη του 58χρονου

Bίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του

Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι αρχές έλαβαν καταθέσεις από θαμώνες και εργαζόμενους του μαγαζιού προκειμένου να διαπιστώσουν υπό ποιες ακριβώς συνθήκες συνέβη το περιστατικό, καθώς και τι είχε προηγηθεί προκειμένου να οδηγηθούν στα κίνητρα του δράστη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος φέρεται να φλέρταρε επίμονα με την εργαζόμενη στο μπαρ, και μετά την απόρριψη εκ μέρους της, βγήκε εκτός ελέγχου και την πυροβόλησε. Αυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες, προκύπτει και από το γεγονός ότι κινήθηκε στοχευμένα προς το μέρος της. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι του είχαν αρνηθεί την είσοδο στο μαγαζί – καθώς είχε προκαλέσει προβλήματα με τη συμπεριφορά του στο παρελθόν – κι αυτή ήταν η αιτία που του όπλισε το χέρι.

Κάτοικοι καταγγέλλουν συχνές φασαρίες στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, που λειτουργεί μέχρι πρωινές ώρες σε κεντρικό σημείο με έντονη κυκλοφορία, ακόμη και παιδιών τα Σαββατοκύριακα. «Απορώ γιατί δεν κλείνει», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας σύμφωνα με την ΕΡΤ.