Μακρόν: «Ποτέ δεν εξετάσαμε την ανάπτυξη δυνάμεων στον Ορμούζ» – Πρόταση για συντονισμένη αποστολή με τη συμμετοχή του Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφία: Reuters
Σε μια κίνηση αποκλιμάκωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι το Παρίσι «ουδέποτε εξέτασε» την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, προκρίνοντας αντ’ αυτού μια συντονισμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, στην οποία θα συμμετέχει και το Ιράν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Ναϊρόμπι της Κένυας, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία αντιτίθεται σε οποιονδήποτε αποκλεισμό της υδάτινης οδού -ανεξάρτητα από το αν αυτός προέρχεται από τις ΗΠΑ ή το Ιράν– και απορρίπτει την επιβολή τελών (διοδίων), προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.


Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν ως απάντηση στις ιρανικές προειδοποιήσεις για «αποφασιστική και άμεση απάντηση» σε οποιαδήποτε γαλλική ή βρετανική στρατιωτική παρουσία στα Στενά.

«Δεν τέθηκε ποτέ θέμα ανάπτυξης δυνάμεων, αλλά είμαστε έτοιμοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

Η δημιουργία διεθνούς αποστολής

Ο Γάλλος Πρόεδρος διευκρίνισε ότι η χώρα του συνέβαλε στη συγκρότηση μιας ειδικής αποστολής σε συνεργασία με τη Βρετανία, στην οποία συμμετέχουν περίπου 50 χώρες και διεθνείς οργανισμοί για τη «διασφάλιση της επανέναρξης της θαλάσσιας κυκλοφορίας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Αυτή θα «καταστεί δυνατή», όπως σημείωσε, «σε συνεννόηση με το Ιράν και μέσω της αποκλιμάκωσης του ζητήματος με όλες τις χώρες της περιοχής και τις ΗΠΑ».

