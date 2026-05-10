Τραμπ: Το Ιράν «παίζει παιχνίδια» με τις ΗΠΑ αλλά «δεν θα γελάνε πια» – «Ο Ομπάμα τους είχε στείλει βαλίτσες με μετρητά»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση μέσω του Truth Social κατά της ηγεσίας του Ιράν, αλλά και των προκατόχων του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τους για την ενίσχυση της Τεχεράνης εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων και των συμμάχων της χώρας.

Σε μια ανάρτηση γραμμένη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν εμπαίζει τη διεθνή κοινότητα εδώ και δεκαετίες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση της κυβέρνησης Ομπάμα.

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (καθυστέρηση, καθυστέρηση, καθυστέρηση!), και τελικά “χτύπησε φλέβα χρυσού” όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος», σημείωσε.

«Δεν ήταν απλώς ευνοϊκός απέναντί τους, ήταν εξαιρετικός: στάθηκε πραγματικά στο πλευρό τους, παραμερίζοντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής».

Πηγή: Truth Social

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Τεχεράνη, τους δόθηκαν σε ασημένιο πιάτο. Όλες οι τράπεζες στην Ουάσιγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασαν — Ήταν τόσα πολλά χρήματα που, όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια χρήματα και δεν θα ξαναδούν ποτέ», πρόσθεσε.

«Τα χρήματα μεταφέρθηκαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και τσάντες, και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους. Βρήκαν επιτέλους το μεγαλύτερο κορόιδο από όλους, υπό τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού Προέδρου».

Καταλήγοντας, τόνισε: «Ήταν μια καταστροφή ως “ηγέτης” μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν! Εδώ και 47 χρόνια οι Ιρανοί μας “παίζουν”, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες τους στους δρόμους, καταστρέφουν τις διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές, και γελούν με τη χώρα μας που είναι πάλι μεγάλη. Δεν θα γελάνε πια.

