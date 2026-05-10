Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Τρομερά σημαντική αποστολή η απομάκρυνση του ουρανίου»

Παρά την (εύθραυστη) εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η στρατιωτική και διπλωματική πίεση προς την Τεχεράνη πρέπει να συνεχιστεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο πόλεμος «δεν έχει τελειώσει».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το εξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει να απομακρυνθεί και οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού της χώρας πρέπει να καταστραφούν πλήρως.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά των πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης, των πληρεξούσιων ομάδων της (proxies) και της ικανότητας παραγωγής πυραύλων του Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Τώρα, έχουμε υποβαθμίσει μεγάλο μέρος αυτών».

«Αλλά όλα αυτά είναι ακόμα εκεί, και υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε αναφερόμενος στην «πυρηνική σκόνη» του Ιράν.

Το ζήτημα του ουρανίου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών παρατηρητών, το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει περίπου 440 κιλά ουρανίου (εμπλουτισμένο 60%) που πλησιάζει το επίπεδο κατασκευής πυρηνικής βόμβας.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ήταν απόλυτος ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του αποθέματος.

«Μπαίνεις μέσα και το βγάζεις έξω», δήλωσε σχετικά με τα πιθανά σχέδια απομάκρυνσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως αν επιτευχθεί μια διπλωματική συμφωνία, αυτή θα αποτελούσε «τον καλύτερο τρόπο» για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος.

Αδιευκρίνιστα τα επόμενα βήματα

Ο Νετανιάχου απέφυγε να προσδιορίσει ποιες θα είναι οι ενέργειες του Ισραήλ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό υλικό, ωστόσο υπογράμμισε τη σημασία του στόχου.

«Δεν πρόκειται να δώσω χρονοδιάγραμμα για αυτό, αλλά θα πω ότι πρόκειται για μια τρομερά σημαντική αποστολή».