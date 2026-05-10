Στενά του Ορμούζ: Ιρανικά ΜΜΕ προτείνουν επιβολή «τελών» για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών

Σε μια νέα προσπάθεια άντλησης εσόδων και ενίσχυσης του ελέγχου στη στρατηγική δίοδο των Στενών του Ορμούζ, ημιεπίσημα ειδησεογραφικά πρακτορεία του Ιράν προτείνουν την επιβολή τελών σε διεθνείς εταιρείες για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που διέρχονται από την περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), τα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική πηγή εσόδων για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια περίοδο όπου οι βαριές κυρώσεις στραγγαλίζουν την ιρανική οικονομία, η Τεχεράνη αναζητά νέες ροές εισοδήματος και τρόπους άσκησης κυριαρχίας στα Στενά, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οικονομικά και πολιτικά οφέλη

Η πρόταση περιλαμβάνει την επιβολή ετήσιων τελών αδειοδότησης σε ξένες εταιρείες για τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών οδών που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιπλέον, το Tasnim υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να προκύψουν πρόσθετα κέρδη εάν παραχωρηθεί σε ιρανικές εταιρείες ο αποκλειστικός έλεγχος για την επισκευή και τη συντήρηση των καλωδίων.

Ωστόσο, τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στον οικονομικό τομέα.

Όπως αναφέρει το Iran International, το πρακτορείο Tasnim επισημαίνει ότι το Ιράν θα μπορούσε να απαιτήσει από τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Amazon και η Meta, «να λειτουργούν σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο εάν επιθυμούν πρόσβαση» στις συγκεκριμένες υποδομές.

IRGC-linked media is openly talking about the Strait of Hormuz's undersea internet cables, and the global leverage they create. The cables carry over $10T in daily financial transactions and is calling for foreign tech giants like Meta, Amazon, and Microsoft to operate under…

Κυριαρχικά δικαιώματα και αποκλεισμός

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το πρακτορείο Fars, το οποίο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί την κυριαρχία της πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων οπτικών ινών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να ασκεί την κυριαρχία του πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων οπτικών ινών που είναι τοποθετημένα σε αυτά, και το δικαίωμα της διέλευσης (transit) δεν το αλλάζει αυτό».

Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμα μία προσπάθεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κεφαλαιοποιήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει επιβάλει σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών από το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ έχει ήδη προτείνει την καταβολή τελών από τα διερχόμενα πλοία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το πέρασμα.