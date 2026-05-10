Πύργος-Ζάκυνθος: Επεισόδια στο ντέρμπι ανόδου της Γ’ Εθνικής – Τραυματίστηκε παίκτης από ρίψη αντικειμένων

Η αναμέτρηση του Πύργου με τη Ζάκυνθο, για τα μπαράζ ανόδου στη Superleague 2, διακόπηκε λόγω ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, ένα εκ των οποίων τραυμάτισε ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων.

Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άρχισαν να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα ο Μιχάλης Μπαστακός της Ζακύνθου να βρεθεί στο έδαφος και να αποχωρήσει με φορείο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του ertsports, ένα από τα δεκάδες αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο χτύπησε τον παίκτη της Ζακύνθου στο κεφάλι.

