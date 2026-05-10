Γιαννακόπουλος: «Στείλαμε βίντεο στην Ευρωλίγκα για το ματς με την Βαλένθια, ανυπομονούμε για την απάντηση»

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Πηγή: Intime
Λίγες ώρες μετά την εντός έδρας ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την Βαλένθια με 89-86 στο Game 4 για τα πλέι οφ της Euroleague, οι «πράσινοι» έστειλαν στην διοργανώτρια αρχή, βίντεο, αναλύοντας τις φάσεις που -κατά την άποψη τους- η ελληνική ομάδα, αδικήθηκε από την διαιτησία.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι κανόνες στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό μπορεί πολλές φορές να προκαλέσει δυσαρέσκεια και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους οπαδούς. Αυτό συνέβη μετά τον τελευταίο αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Οι οπαδοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς θα ερμηνεύσει η Ευρωλίγκα αυτές τις αποφάσεις. Εμείς, ως επενδυτές στις ομάδες μας, αλλά και ως συνιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας, πρέπει να νιώθουμε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκπαιδεύσουμε τους οπαδούς μας, ώστε να διορθωθούν. Ο Παναθηναϊκός έστειλε, όπως επιτρέπεται, ένα επίσημο βίντεο προς την Ευρωλίγκα και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή τους».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με το δικό του μήνυμα, πόσταρε στον λογαριασμό του στο Instagram βίντεο με κάποιες φάσεις που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός.

Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική ομάδα ισοφάρισε σε 2-2 και η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο πέμπτο ματς της Roig Arena, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 22:00.

 

