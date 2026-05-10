Λευτέρης Πετρούνιας: «Είμαι σε πολύ καλή φόρμα, στο ευρωπαϊκό θα πετάμε» – Οι δηλώσεις του άρχοντα των κρίκων μετά το νέο χρυσό στο Πανελλήνιο

Το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο αγώνισμα των Κρίκων κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξήχθη φέτος στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα “Ιωάννης Μελισσανίδης” στο κλειστό της Μίκρας. Ο Πετρούνιας προφανώς και δεν είχε ανταγωνισμό στη μάχη της πρωτιάς, αν και η άνοδος του επιπέδου των υπόλοιπων αθλητών είναι πλέον εμφανής.

Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων παρουσίασε πρόγραμμα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, θέλοντας να τεστάρει σε αγωνιστικές συνθήκες στοιχεία που δουλεύει το τελευταίο διάστημα. Παρότι δεν βρισκόταν, όπως είπε ο ίδιος, στο 100%, λόγω ενός τραυματισμού, η εμφάνισή του ήταν αρκετή για να του χαρίσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

«Ήρθα εδώ να δοκιμάσω νέο, αυτό που δοκίμασα το έχω κάνει μόνο μια φορά μετά το Κάιρο, που είχα και τον τραυματισμό στη μέση, ανεβάσαμε τον βαθμό δυσκολίας, θα παίξω σε αυτό το βαθμό δυσκολίας και ήθελα να το δοκιμάσω εδώ και να πω την αλήθεια δεν ήμουν απόλυτα έτοιμος. Είμαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, στο ευρωπαϊκό θα ”πετάμε”» τόνισε στις δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου