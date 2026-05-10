Serie A: Λέτσε – Γιουβέντους 0-1: Μια ανάσα από την έξοδο στο Champions League η «Μεγάλη Κυρία»

Το γκολ… από τ’ αποδυτήρια του Βλάχοβιτς (1′) αποδείχθηκε αρκετό στη Γιουβέντους να περάσει νικηφόρα από το «Via del Mare» με 1-0 επί της Λέτσε, για την 36η αγωνιστική της Serie A.

Η “γηραιά κυρία” με το “τρίποντο” αυτό “σκαρφάλωσε” προσωρινά στην 3η θέση και δύο… στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν βρίσκεται “αγκαλιά” με την έξοδό της στη League Phase του Champions League της προσεχούς περιόδου. Αντίθετα, η Λέτσε θα περιμένει να δει τι θα κάνει την Κυριακή η Κρεμονέζε κόντρα στην Πίζα, στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, που έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό την επόμενη αγωνιστική.

Τo πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 8 Μαΐου

Τορίνο – Σασουόλο 2-1

Σάββατο 9 Μαΐου

Κάλιαρι – Ουντινέζε 0-2

Λάτσιο – Ίντερ 0-3

Λέτσε – Γιουβέντους 0-1

Κυριακή 10 Μαΐου

13:30 Βερόνα – Κόμο

16:00 Κρεμονέζε – Πίζα

16:00 Φιορεντίνα – Τζένοα

19:00 Πάρμα – Ρόμα

21:45 Μίλαν – Αταλάντα

Δευτέρα 11 Μαΐου

21:45 Νάπολι – Μπολόνια

Η βαθμολογία της Serie A