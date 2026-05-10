Τροχαίο ατύχημα για την Κ19 της ΑΕΛ στο δρόμο για Αθήνα -Το πουλμαν συγκρούστηκε με ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/05) στη διαδρομή της Κ19 της ΑΕΛ με τελικό προορισμό την Αθήνα, καθώς το λεωφορείο της ομάδας συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της σήραγγας των Καμένων Βούρλων, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Άπαντες, τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, ενώ η αποστολή της ομάδας συνέχισε τη διαδρομή της προς την Αθήνα μετά την καταγραφή του περιστατικού.