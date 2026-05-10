Τροχαίο ατύχημα για την Κ19 της ΑΕΛ στο δρόμο για Αθήνα -Το πουλμαν συγκρούστηκε με ΙΧ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

ael
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/05) στη διαδρομή της Κ19 της ΑΕΛ με τελικό προορισμό την Αθήνα, καθώς το λεωφορείο της ομάδας συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της σήραγγας των Καμένων Βούρλων, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Άπαντες, τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, ενώ η αποστολή της ομάδας συνέχισε τη διαδρομή της προς την Αθήνα μετά την καταγραφή του περιστατικού.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταστρέφουν τα extensions τα μαλλιά; Ειδικοί απαντούν – Πώς να τα διατηρήσετε πλούσια και υγιή

Ποιο είναι το μυστικό για να είστε ακαταμάχητοι – Δουλεύει μέσα σε 7 λεπτά

Πόσο επηρεάζουν οι δασμοί Τραμπ τις ελληνικές εξαγωγές – Οι εκτιμήσεις της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον

Τι αλλάζει στο yachting με το «e-Ναυλοσύμφωνο» – Όσα λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Η Apple πλησιάζει στην παραγωγή των AirPods με κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:40 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ντράγκαν Σάκοτα: «Όταν χάνεις έτσι, δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος»

Μετά την «αυτοκτονική» ήττα από την Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Basketball Champions League...
23:25 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

«Αυτοκτονία» της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα, έχασε με 92-86 το ευρωπαϊκό μέσα από τα χέρια της

Αυτοχειρία για την ΑΕΚ, καθώς έχασε το BCL στην παράταση 92-86 από τη Ρίτας που έκανε έκανε μί...
21:45 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Βόλεϊ: Πρωταθλητής Ελλάδας για 22η φορά και δεύτερη διαδοχική ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη διαδοχ...
17:47 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πάνω από 9.000 φίλοι της Ένωσης αποθέωσαν την ομάδα στην Allwyn Arena – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η ανοικτή προπόνηση της ΑΕΚ στην Allwyn Arena το Σά...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media