J2US: Το «συμφιλιωτικό» ντουέτο της Κέλλυ Κελεκίδου με την Έφη Θωδη» – «Εγώ το έκανα σουξέ» -ΒΙΝΤΕΟ

Η Έφη Θώδη «έσφαξε με το βαμβάκι» την Κέλλυ Κελεκίδου σε μια αντιπαράθεση που είχαν γύρω από το κομμάτι «Γλύκα-Γλύκα«, που τραγούδουσαν ντουέτο, μέσα από τη «συμφιλίωση» που επιχείρησε χθες στο πλατό του J2US ο Νίκος Κοκλώνης.

Μετά την εμφάνιση της τραγουδίστριας, στη σκηνή εμφανίστηκε η Έφη Θώδη για να ερμηνεύσουν μαζί το «Γλύκα γλύκα» για το οποίο είχαν στο παρελθόν αντιπαράθεση όταν το επανεκτέλεσε η Κέλλυ Κελεκίδου.

Ενώ όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά και τα κακώς κείμενα να έχουν μείνει στο παρελθόν, η Έφη Θώδη υπενθύμισε ότι το τραγούδι έγινε σουξέ από την ίδια αρχικά.

«Πάντα έλεγε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γιώτα Χαλκιά, που έγραψε το τραγούδι», ανέφερε η Κέλλυ Κελεκίδου με την Έφη Θώδη να μη χάνει ευκαιρία και να υπογραμμίζει:

«Να σκεφτείς, όμως, ποιος το έκανε σουξέ. Αν εγώ δεν το έκανα σουξέ, δεν θα το μάθαινες το τραγούδι».

«Κι αν δεν το έγραφε, πάλι δεν θα το τραγουδούσαμε. Είναι ένας κύκλος και πρέπει να υπάρχει αγάπη», απάντησε η Κέλλυ Κελεκίδου.

«Αγάπη να υπάρχει, αλλά όποιος το κάνει σουξέ αυτουνού είναι το τραγούδι», επέμεινε στο τέλος η Έφη Θώδη.

