Τεράστιες ουρές στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Άνοιξαν λίγο μετά τις 16.00 οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, όπου απο νωρίς έχουν συγκεντρωθεί fan του συγκροτήματος. Παράλληλα βρίσκονται σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της αναμενόμενης μαζικής προσέλευσης.

Έπειτα από 16 χρόνια οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία. Απόψε, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του νέου ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72 World Tour», καταγράφοντας παράλληλα την 5η τους εμφάνιση στη χώρα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου και οι δοκιμές ήχου έδωσαν τον παλμό της σημερινής βραδιάς. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360 μοιρών επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Δείτε φωτογραφίες από τις τεράστιες ουρές έξω από το ΟΑΚΑ

H συναυλία των Metallica στη Νέα Σμύρνη το 1993

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Έκτοτε, η εμβληματική μπάντα της μέταλ χάρισε στο ελληνικό κοινό αξέχαστες στιγμές, από τη Ριζούπολη το 1999 και το Rockwave Festival 2007, μέχρι το ορόσημο του 2010 στη Μαλακάσα. Εκεί, στο πλαίσιο του «Big 4», οι Metallica έπαιξαν υπό καταρρακτώδη βροχή δίπλα στους Slayer, Megadeth και Anthrax, σε μια συναυλία που θεωρείται μέχρι σήμερα θρυλική.

Η αφίσα για το αποψινό live

«Απόψε στην Αθήνα! Δεν υπάρχει καμία “αχίλλειος πτέρνα” σε αυτή τη στάση της παγκόσμιας περιοδείας #M72 του 2026. Ξεκινάμε από την Αθήνα μαζί με τους Gojira και τους Knocked Loose» γράφει το κείμενο που συνοδεύει την αφίσα.

αναφέρουν οι Metallica, προειδοποιώντας τους «φίλους» να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για μία πολύ δυνατή βραδιά.

 

Πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η συναυλία…

  • 16:00: Άνοιγμα των πυλών
  • 18:00: Knocked Loose
  • 19:00: Gojira
  • Οι Metallica θα εμφανιστούν στη σκηνή περίπου στις 20:30
  • 22:45: Αναμενόμενη λήξη

Πώς θα μπείτε στο Στάδιο…

Όσοι διαθέτουν εισιτήρια ΑΡΕΝΑΣ μπορούν να εισέρχονται απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου: Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρας) αλλά και από την Πύλη ΣΤ επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Στη συνέχεια ειδικές σημάνσεις θα οδηγούν στην είσοδο της Αρένας. Δωρεάν Πάρκινγκ από τη Λεωφόρο Κύμης.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ, έχουν πρόσβαση από τις εισόδους: Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρας), αλλά ΟΧΙ από τις εισόδους της Σπύρου Λούη.
Ειδικές σημάνσεις θα καθοδηγούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 ,12 και 17 (βλ. πινέζες του χάρτη).

  • Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 23, 24, 25, 26, 27 (ΡΑ-ΡΒ),28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
  • Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1,2,3,4, 5.
  • Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6,7,8,9,10.
  • H Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11,12,13, 14, 15.
  • H Είσοδος Καθήμενων 17, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. γαλάζια πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22.

Πώς πάτε και πως φεύγετε…

Η χρήση του αυτοκινήτου, λόγω των έκτακτων μέτρων της τροχαίας, ίσως είναι προβληματική.

Οι γραμμές του Μετρό 2 και 3 καθώς και το Τραμ θα λειτουργήσουν απόψε Σάββατο (9/5) όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα ενισχυθούν με επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού.

  • Ηλεκτρικός (Γραμμή 1): Αποβίβαση στους σταθμούς «Ειρήνη» ή «Νερατζιώτισσα».
  • Προαστιακός: Στάση «Νερατζιώτισσα».

