Μαρινάκης για Τσίπρα: «Η ανάρτησή του για τις τράπεζες ξεφεύγει από τα όρια του θράσους – Είναι ένας περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης
«Μπορεί σε πρόσφατη συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας να δήλωνε πως ‘δεν είναι ο ίδιος Τσίπρας’, αλλά η σημερινή του ανάρτηση για τις τράπεζες ξεφεύγει από τα όρια του θράσους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. 

«Ο πολιτικός που ως πρωθυπουργός έκλεισε τις ελληνικές τράπεζες, διέλυσε το πιστωτικό σύστημα της χώρας σε βάρος των επιχειρήσεων και της οικονομίας και επέβαλε capital controls, στέλνοντας τους συνταξιούχους στις ουρές της ντροπής, θέλει τώρα να παρουσιασθεί ως ‘εξυγιαντής’ και προστάτης των αδύναμων.

Ο κ. Τσίπρας, που υποσχόταν ‘σεισάχθεια’ για τους δανειολήπτες και εξελέγη με το σύνθημα ‘κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη’, ήταν αυτός που, όταν ανέλαβε την εξουσία, παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα funds, επέτρεψε ακόμα και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ενώ τον Φεβρουάριο του 2019 κατήργησε οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας», τονίζει ο κ. Μαρινάκης.

«Και όμως, ο κ. Τσίπρας επανέρχεται στο θέμα των τραπεζών. Και το κάνει όχι απλώς σαν να μην έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά με μοναδική του αυτοκριτική ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα που είχε κερδίσει τις εκλογές τον Ιανουάριο του 2015.

Απέναντι στους επικίνδυνους λαϊκισμούς και τις δημαγωγίες του κ. Τσίπρα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απαντά με πράξεις που στηρίζουν την οικονομία και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Οι τραπεζικές προμήθειες για βασικές συναλλαγές έχουν καταργηθεί. Με το σύστημα IRIS, πολίτες αλλά και επαγγελματίες μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν συναλλαγές χωρίς καμία χρέωση.

Επιπλέον, μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν ήδη γίνει πάνω από 60.000 ρυθμίσεις συνολικών οφειλών 18,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σημαντικές μειώσεις βαρών και κούρεμα χρεών για τους οφειλέτες. Με τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση μειώνεται το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000, ευρώ ώστε να ωφεληθούν και εκατοντάδες χιλιάδες μικροοφειλέτες. Και τέλος, για πρώτη φορά, οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, λειτουργώντας ως μια ουσιαστική ‘δεύτερη ευκαιρία’ για τους οφειλέτες», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Με την ανευθυνότητα και την απουσία κάθε ηθικού φραγμού που τον χαρακτηρίζουν, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα: ο κίνδυνος να επιστρέψουμε σε μια συζήτηση για το παρελθόν. Η μόνη του συνεισφορά στον δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε κάθε φορά που μιλάει από τι γλιτώσαμε.

Ωστόσο, από το 2019 και μετά, οι πολίτες μας έχουν επιλέξει για να αναμετρηθούμε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και όχι με τις μάχες οπισθοφυλακής που φαντάζεται ο κ. Τσίπρας. Γι’ αυτό, όσο και αν κάθε δημόσια παρέμβασή του προσβάλλει τις θυσίες των πολιτών και την κοινή λογική, τελικά η rebranded παρουσία του καταλήγει να είναι αδιάφορη, γιατί ο ίδιος είναι τραγικά ανεπίκαιρος», καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης στην ανακοίνωσή του.

