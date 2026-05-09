Καιρός: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από την Αττική – Έως και 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Η αφρικανική σκόνη έχει καλύψει τις τελευταίες ημέρες την Αττική, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στο λεκανοπέδιο, με το φαινόμενο να γίνεται ορατό σχεδόν από παντού.

Όπως καταγράφεται, πρόκειται για ένα μίγμα υψηλής θερμοκρασίας, υγρασίας και σκόνης προερχόμενης από τη Σαχάρα, το οποίο έχει καλύψει τον αττικό ουρανό το τελευταίο 24ωρο. Η ατμόσφαιρα παραμένει επιβαρυμένη, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη, χωρίς όμως να φτάνει, όπως σημειώνεται, στα επίπεδα έντονης επιδείνωσης άλλων αντίστοιχων επεισοδίων.

Το φαινόμενο προκαλεί ανησυχία για την υγεία, με τις υγειονομικές αρχές να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε εξωτερικούς χώρους, ενώ σε εσωτερικούς χώρους προτείνεται η διατήρηση κλειστών παραθύρων και πορτών, ώστε να περιοριστεί η είσοδος σκόνης.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη στο ΕΡΤnews, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης οφείλεται στους νοτιάδες, οι οποίοι ευνοούν τη μεταφορά σωματιδίων από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα. Ωστόσο, αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση του φαινομένου από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, βοηθώντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Παρά τη βελτίωση αυτή, από την Κυριακή προβλέπεται εκ νέου μεταφορά αφρικανικής σκόνης κατά διαστήματα, καθώς οι άνεμοι θα επιστρέψουν σε νότιες διευθύνσεις. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί σε πιο ήπια μορφή τις επόμενες ημέρες, με την πλήρη υποχώρησή του να τοποθετείται χρονικά προς την Τρίτη, όταν η ατμόσφαιρα αναμένεται να έχει καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό.

Τέλος, από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, η χώρα εισέρχεται σε πιο καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες, με τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική να οδηγεί σε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και σε πιο σταθερό καιρό, παρά την παροδική επιβάρυνση από τη σκόνη.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ την Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα του διαστήματος, με τοπικά επίπεδα που θα αγγίξουν ακόμη και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, βόρεια Κρήτη και ανατολική Πελοπόννησο.