Βρετανία: Το αντιτορπιλικό «HMS Dragon» στη Μέση Ανατολή – Προετοιμασίες για την προστασία του Ορμούζ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

HMS Dragon
Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε την αποστολή του πολεμικού πλοίου «HMS Dragon» στη Μέση Ανατολή, σε μια κίνηση στρατηγικής «προ-τοποθέτησης» για την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Το αντιτορπιλικό, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στη Μεσόγειο προστατεύοντας τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ετοιμάζεται να ενταχθεί σε μια κοινή πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, μόλις παύσουν οριστικά οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν και των δυνάμεων ΗΠΑ-Ισραήλ.

Σημειώνεται πως το βρετανικό ΥΠΑΜ διαβεβαίωσε ότι η άμυνα της Κύπρου παραμένει ισχυρή, καθώς οι δυνατότητες στο νησί έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που παραμένει σε ισχύ, η ένταση παραμένει στα ύψη, με τις αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν την Παρασκευή δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρόλος και οι δυνατότητες του HMS Dragon

Το HMS Dragon είναι εξειδικευμένο στην αεράμυνα, με κύριο καθήκον τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση απειλών —όπως drones, αεροσκάφη και πύραυλοι— μέσω του προηγμένου συστήματος Sea Viper.

Υποστηρίζεται επίσης από ελικόπτερα Wildcat της 815 Μοίρας Ναυτικής Αεροπορίας, οπλισμένα με πυραύλους Martlet.


Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε εμπλοκή θα έχει αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διεθνή ναυτιλία.

Εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το HMS Dragon θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να προ-τοποθετηθεί ενόψει οποιασδήποτε μελλοντικής πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ».

«Η προ-τοποθέτηση του HMS Dragon αποτελεί μέρος ενός συνετού σχεδιασμού που θα διασφαλίσει ότι η Βρετανία είναι έτοιμη, ως μέρος ενός πολυεθνικού συνασπισμού υπό την κοινή ηγεσία με τη Γαλλία, να ασφαλίσει τα στενά, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Εκπαίδευση για «μάχη»

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την αστυνόμευση των Στενών, το αντιτορπιλικό πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα (25 Απριλίου) μια εντυπωσιακή άσκηση, στην αποφυγή εισερχόμενων βαλλιστικών πυραύλων.


Το Βασιλικό Ναυτικό ανέφερε ότι «Οι ελιγμοί υψηλής ταχύτητας αποτέλεσαν μέρος της εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί ότι το HMS Dragon παραμένει έτοιμο για επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι το πλοίο διεξάγει μια σειρά ασκήσεων για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η αποστολή, την οποία υποστηρίζουν σθεναρά ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν, στοχεύει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από την αρχή του πολέμου, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

