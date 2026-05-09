Μερτς: Η Ευρώπη «θέλει πραγματικά να κρατήσει ζωντανό το ΝΑΤΟ» παρά τις τριβές με τις ΗΠΑ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μερτς
Φωτογραφία: Reuters
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε την πρόθεση της Ευρώπης να εργαστεί για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, παρά τις εμφανείς και αυξανόμενες διαφωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, μετά την άρνηση της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών να στηρίξουν τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ο Μερτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να κρατήσουμε αυτή τη συμμαχία ζωντανή για το μέλλον».

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές. Γνωρίζουμε ότι βλέπουμε προκλήσεις, όλοι μας, αλλά ο τελικός μας στόχος είναι να φέρουμε αυτή τη σύγκρουση σε ένα τέλος και να εγγυηθούμε ότι το Ιράν δεν θα είναι σε θέση να παράγει πυρηνικά όπλα», εξήγησε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μερτς τόνισε: «Και αυτός ο στόχος, είναι ένας κοινός στόχος μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης».

