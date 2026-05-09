Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης ψιλικατζίδικου πήρε στο κυνήγι επίδοξους ληστές – «Δεν θα τους έδινα χρήματα ούτε με όπλο» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη, ψιλικατζίδικο
Τον μάστορά τους στο πρόσωπο ενός ιδιοκτήτη καταστήματος ψιλικών ειδών στη Θεσσαλονίκη βρήκαν δύο άνδρες, που μπήκαν οπλισμένοι στο μαγαζί για να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με το voria.gr, ήταν ξημερώματα, γύρω στις 5.15 όταν οι δύο δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κουκούλες στο κεφάλι, μπήκα στο ψιλικατζίδικο στην περιοχή του Βαρδάρη. «Ψηλά τα χέρια», φώναξε 2-3 φορές ο ένας από αυτούς προς τον καταστηματάρχη, κρατώντας μάλιστα ένα μαχαίρι, το οποίο και έστρεψε προς τον άντρα.

Καθώς ο δράστης πήγαινε προς το μέρος του καταστηματάρχη συνέχιζε να φωνάζει «να τα βλέπω», όμως ο ιδιοκτήτης ψύχραιμος του απάντησε «ρε άντε φύγε από εδώ». Οι δράστες δεν πτοήθηκαν και κινήθηκαν απειλητικά επιθετικά προς το μέρος του και τότε ο καταστηματάρχης άρπαξε πίσω από τον πάγκο ένα ξύλινο στυλιάρι και άρχισε να τους κυνηγά.

Στη θέα του αποφασισμένου καταστηματάρχη οι δράστες τράπηκαν σε φυγή κι εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά. Παρά τις έρευνες της αστυνομίας που έφθασε στο σημείο, οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί.

Δείτε το βίντεο:

«Δεν θα τους έδινα χρήματα ούτε με όπλο»

«Βρισκόμαστε σε ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη, που καλώς ή κακώς από ένα σημείο και μετά συνηθίζονται αυτά τα περιστατικά. Δυστυχώς το κλέψιμο είναι καθημερινό φαινόμενο. Η ληστεία ήταν για πρώτη φορά, αλλά το κλέψιμο είναι καθημερινό φαινόμενο. Στενοχωριόμαστε που πιάνουμε ανθρώπους να κλέβουν και μετά από δύο εργάσιμες ημέρες τους ξανά πιάνουμε», ανέφερε στο MEGA ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

«5 η ώρα το πρωί ήμουν η νυχτερινή βάρδια. Έχω δύο παιδάκια και είμαι όλη νύχτα μακριά από τα παιδιά μου. Δε θα τους τα έδινα ούτε με μαχαίρι ούτε με όπλο. Ο λόγος που πήγα στο κοντάρι ήταν και η απόσταση, διότι δεν με πλησίασαν και πολύ κοντά. Εκείνη την ώρα σκέφτεσαι πως να προστατέψεις αυτό που έχεις δουλέψει όλη νύχτα. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος για το κλέψιμο, για να σωθούμε και εμείς, για να σωθούν τα προϊόντα μας, για να σωθεί ο ιδρώτας μας» πρόσθεσε.

 

17:21 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε νέα εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας – 6 συλλήψεις

Στην εξάρθρωση ακόμη μίας εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και κλοπές σε βάρος πολι...
16:45 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Εγκαινιάστηκε το μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Περισσότερα από 300.000 αντικείμενα, που αφηγούνται τη διαδρομή της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσ...
15:34 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Καιρός: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από την Αττική – Έως και 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Η αφρικανική σκόνη έχει καλύψει τις τελευταίες ημέρες την Αττική, δημιουργώντας αποπνικτική ατ...
15:09 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Νέα μέτρα ασφαλείας στο πρώην Ειρηνοδικείο: Από τη Δευτέρα σε λειτουργία τα φυλάκια στις εισόδους

Από τη Δευτέρα (11/5) ενεργοποιείται και επανδρώνεται το φυλάκιο στην οδό Δέγλερη, αλλά και αυ...
