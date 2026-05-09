Βρετανία: Κλεμμένο τρακτέρ εισέβαλε με «τέρμα το γκάζι» σε σπίτι – Σκηνές χάους και εκκενώσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

τρακτέρ Μίντλεσμπρο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου στο Μίντλεσμπρο της Βρετανίας, όταν μια συμμορία κουκουλοφόρων έριξε ένα κλεμμένο τρακτέρ πάνω σε ένα σπίτι, προκαλώντας την εκκένωση της γύρω περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Priory Road γύρω στις 01:40 π.μ. τοπική ώρα.


Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι άκουσαν τον θόρυβο του τρακτέρ και είδαν τα κίτρινα φώτα που αναβόσβηναν, προτού το όχημα προσκρούσει με «τέρμα το γκάζι» πάνω σε μια κατοικία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια ομάδα ατόμων που φορούσαν full face και φούτερ με κουκούλες επιβιβάστηκαν αμέσως μετά σε ένα αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν το σημείο.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ένα κόκκινο τρακτέρ σφηνωμένο στην πρόσοψη του ακινήτου.

Η παρέμβαση των αρχών

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως τον δρόμο και αρκετοί γείτονες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, μέχρι να κριθεί ότι τα κτίρια είναι στατικά ασφαλή.

Ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Μπόνερ, από το τμήμα ερευνών (CID) του Μίντλεσμπρο, δήλωσε: «Το ακίνητο είναι ακατοίκητο, επομένως κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο τα γειτονικά ακίνητα εκκενώθηκαν προληπτικά και οι ένοικοι θα επιστρέψουν μόλις κριθεί ασφαλές».


Ο ίδιος πρόσθεσε πως η αστυνομία αντιμετωπίζει το συμβάν ως σκόπιμη ενέργεια. «Θα ζητούσα από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όπου είναι δυνατόν», τόνισε.

Το τρακτέρ είχε κλαπεί από την περιοχή Γιαρμ πριν οδηγηθεί στο Μίντλεσμπρο. Ο Μπόνερ απηύθυνε έκκληση «σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να έρθει σε επαφή» με τις τοπικές αρχές.

Περιπολίες έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για τον καθησυχασμό της τοπικής κοινότητας.

Πηγή: Daily Mail

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταστρέφουν τα extensions τα μαλλιά; Ειδικοί απαντούν – Πώς να τα διατηρήσετε πλούσια και υγιή

Ποιο είναι το μυστικό για να είστε ακαταμάχητοι – Δουλεύει μέσα σε 7 λεπτά

Μιχαηλίδου για 14.000 mobility scooters: Έρχεται χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ – Ποια αλλαγή έρχεται στο πρόγραμμα του προσωπ...

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας: Αυτοί είναι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και οι κατηγορίες εργαζομένων που εξαιρούνται απ...

Τέσσερις τρόποι για να αναβαθμίσετε την αλληλεπίδραση στο YouTube Live

Ένας «αποκεφαλισμένος» αστεροειδής διαμόρφωσε τη Σελήνη – Νέα μελέτη
περισσότερα
18:10 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Πόλεμος στο Ιράν: Ρήγμα στις συμμαχίες των ΗΠΑ και κρίση αξιοπιστίας για τον Τραμπ – Το στρατηγικό «κενό» για Ρωσία και Κίνα

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να αναζητούν μια «διέξοδο» από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28...
15:50 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Τενερίφη: Ντόπιοι διαμαρτύρονται για την άφιξη του «MV Hondius» και απειλούν με μπλόκα – Στην Ισπανία ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Οι ισπανικές αρχές προετοιμάζονται πυρετωδώς για την υποδοχή περισσότερων από 140 επιβατών και...
14:40 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ρωσία: Η Ουκρανία παραβίασε την εκεχειρία – «Μακρύς ο δρόμος για ειρηνευτική συμφωνία» λέει το Κρεμλίνο

Σε ένα σκηνικό αμοιβαίας καχυποψίας και αλληλοκατηγοριών εξελίσσεται η προσπάθεια για κατάπαυσ...
13:47 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό

Συναγερμός σήμανε στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, καθώς περισσότερα από 100 άτομα προσ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media