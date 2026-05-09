Βρετανία: Κλεμμένο τρακτέρ εισέβαλε με «τέρμα το γκάζι» σε σπίτι – Σκηνές χάους και εκκενώσεις

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου στο Μίντλεσμπρο της Βρετανίας, όταν μια συμμορία κουκουλοφόρων έριξε ένα κλεμμένο τρακτέρ πάνω σε ένα σπίτι, προκαλώντας την εκκένωση της γύρω περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Priory Road γύρω στις 01:40 π.μ. τοπική ώρα.



Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι άκουσαν τον θόρυβο του τρακτέρ και είδαν τα κίτρινα φώτα που αναβόσβηναν, προτού το όχημα προσκρούσει με «τέρμα το γκάζι» πάνω σε μια κατοικία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια ομάδα ατόμων που φορούσαν full face και φούτερ με κουκούλες επιβιβάστηκαν αμέσως μετά σε ένα αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν το σημείο.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ένα κόκκινο τρακτέρ σφηνωμένο στην πρόσοψη του ακινήτου.

Η παρέμβαση των αρχών

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως τον δρόμο και αρκετοί γείτονες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, μέχρι να κριθεί ότι τα κτίρια είναι στατικά ασφαλή.

Ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Μπόνερ, από το τμήμα ερευνών (CID) του Μίντλεσμπρο, δήλωσε: «Το ακίνητο είναι ακατοίκητο, επομένως κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο τα γειτονικά ακίνητα εκκενώθηκαν προληπτικά και οι ένοικοι θα επιστρέψουν μόλις κριθεί ασφαλές».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η αστυνομία αντιμετωπίζει το συμβάν ως σκόπιμη ενέργεια. «Θα ζητούσα από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όπου είναι δυνατόν», τόνισε.

Το τρακτέρ είχε κλαπεί από την περιοχή Γιαρμ πριν οδηγηθεί στο Μίντλεσμπρο. Ο Μπόνερ απηύθυνε έκκληση «σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να έρθει σε επαφή» με τις τοπικές αρχές.

Περιπολίες έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για τον καθησυχασμό της τοπικής κοινότητας.

Πηγή: Daily Mail